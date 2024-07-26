Bir İlçeyi İnternetsiz Bıracaklardı: İzmir’de Kanalizasyon Fareleri Yakalandı
Bir İlçeyi İnternetsiz Bıracaklardı: İzmir’de Kanalizasyon Fareleri Yakalandı
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10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bir telekomünikasyon firmasına Çiğli bölgesinden çok sayıda internet kopması ile ilgili şikayet gelmesi ve bir çok vatandaşın mağduriyet yaşaması üzerine firmanın yaptığı kontrollerde yer altında bulunan internet kablolarının kesilerek çalınmış olduğu tespit edildi.
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Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 460 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Kameraların izlenmesi sonucunda, olayın şüphelilerinin yine aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan 56 yaşındaki E.K., 52 yaşındaki V.B. ve 44 yaşındaki E.S. isimli şahıslar olduğu, bu şahısların farklı tarihlerde bölgeye gelip kendilerine çalışma yapıyor süsü vererek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.
3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler E.K, V.B. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık anı 👇
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