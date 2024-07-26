Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bir İlçeyi İnternetsiz Bıracaklardı: İzmir’de Kanalizasyon Fareleri Yakalandı

Bir İlçeyi İnternetsiz Bıracaklardı: İzmir’de Kanalizasyon Fareleri Yakalandı

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.07.2024 - 15:25

İzmir’in Çiğli ilçesinde çok sayıda internet kesintisi ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, ilginç bir hırsızlığı ortaya çıkardı. Polis ekipleri, kanalizasyonlardan girerek yer altındaki internet kablolarını çalan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bir telekomünikasyon firmasına Çiğli bölgesinden çok sayıda internet kopması ile ilgili şikayet gelmesi ve bir çok vatandaşın mağduriyet yaşaması üzerine firmanın yaptığı kontrollerde yer altında bulunan internet kablolarının kesilerek çalınmış olduğu tespit edildi.

10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bir telekomünikasyon firmasına Çiğli bölgesinden çok sayıda internet kopması ile ilgili şikayet gelmesi ve bir çok vatandaşın mağduriyet yaşaması üzerine firmanın yaptığı kontrollerde yer altında bulunan internet kablolarının kesilerek çalınmış olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 460 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 460 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kameraların izlenmesi sonucunda, olayın şüphelilerinin yine aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan 56 yaşındaki E.K., 52 yaşındaki V.B. ve 44 yaşındaki E.S. isimli şahıslar olduğu, bu şahısların farklı tarihlerde bölgeye gelip kendilerine çalışma yapıyor süsü vererek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kameraların izlenmesi sonucunda, olayın şüphelilerinin yine aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan 56 yaşındaki E.K., 52 yaşındaki V.B. ve 44 yaşındaki E.S. isimli şahıslar olduğu, bu şahısların farklı tarihlerde bölgeye gelip kendilerine çalışma yapıyor süsü vererek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler E.K, V.B. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler E.K, V.B. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın