Bir Gecelik Ücret Ödediği Otelde Yıllarca Ücretsiz Kaldı: Sonra Binanın Sahibi Olduğunu İddia Etti

Barreto 2024'te otelden tahliye edildi ve çok sayıda ağır dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandı. Bir süre yargılanmaya elverişli olmadığına karar verildi ve psikiyatrik tedaviye gönderildi.

Şubat 2026'da sahte tapu kayıtları hazırladığını kabul eden Barreto, daha önce yattığı 6 aylık hapis cezası ve 5 yıl denetimli serbestlik aldı. Otel binası bugün Güney Kore'de kurulan Birleşme Kilisesi'ne ait. Barreto daha önce, dolandırıcılık yapmayı hiç amaçlamadığını ve bu işten tek kuruş kazanmadığını söylemişti.