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Bir Gecelik Ücret Ödediği Otelde Yıllarca Ücretsiz Kaldı: Sonra Binanın Sahibi Olduğunu İddia Etti

Bir Gecelik Ücret Ödediği Otelde Yıllarca Ücretsiz Kaldı: Sonra Binanın Sahibi Olduğunu İddia Etti

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 11:58
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New York'ta yaşayan Mickey Barreto, 2018'de bir gecelik ücret ödediği ünlü New Yorker Oteli'nde eski bir kira yasasını kullanarak yıllarca kira ödemeden kaldı. Ardından sahte bir tapu belgesiyle otelin tamamının sahibi olduğunu iddia etti. Barreto, Şubat 2026'da dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.

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Bir gece için 200 dolar ödedi, ardından kira sözleşmesi istedi

Bir gece için 200 dolar ödedi, ardından kira sözleşmesi istedi

Barreto, 2018'de erkek arkadaşıyla birlikte Manhattan'daki 1.000'den fazla odalı Art Deco otelde bir oda için 200 dolar ödediklerini anlatıyor. Barreto daha sonra otelden kira sözleşmesi talep etti.

Barreto, tek gecelik konaklamanın kendisine 1969'dan önce yapılmış binalarda tek odada kalanları koruyan bir New York kira yasasından yararlanma hakkı verdiğini savundu. Otel talebi reddedince konuyu konut mahkemesine taşıdı.

Mahkeme ona odanın kullanım hakkını verdi

Mahkeme ona odanın kullanım hakkını verdi

Otel, kritik bir duruşmaya avukat göndermedi ve mahkeme Barreto'ya odanın kullanım hakkını verdi. Barreto böylece otelde yıllarca kira ödemeden kaldı.

Manhattan savcıları ise Barreto'nun bununla yetinmediğini söylüyor. Savcıların açıklamasında Barreto'nun binanın tamamını kendi üzerine geçirdiğini gösteren sahte bir tapu belgesini şehrin resmi sitesine yüklediği belirtiliyor. Barreto'nun ardından otelde kalan bir kişiden kira toplamaya çalıştığı ve otelin bankasından hesapların kendisine devredilmesini istediği de iddialar arasında.

2024'te otelden çıkarıldı, şimdi denetimli serbestlikte

2024'te otelden çıkarıldı, şimdi denetimli serbestlikte

Barreto 2024'te otelden tahliye edildi ve çok sayıda ağır dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandı. Bir süre yargılanmaya elverişli olmadığına karar verildi ve psikiyatrik tedaviye gönderildi.

Şubat 2026'da sahte tapu kayıtları hazırladığını kabul eden Barreto, daha önce yattığı 6 aylık hapis cezası ve 5 yıl denetimli serbestlik aldı. Otel binası bugün Güney Kore'de kurulan Birleşme Kilisesi'ne ait. Barreto daha önce, dolandırıcılık yapmayı hiç amaçlamadığını ve bu işten tek kuruş kazanmadığını söylemişti.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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