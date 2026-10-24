Bir Gecelik Ücret Ödediği Otelde Yıllarca Ücretsiz Kaldı: Sonra Binanın Sahibi Olduğunu İddia Etti
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New York'ta yaşayan Mickey Barreto, 2018'de bir gecelik ücret ödediği ünlü New Yorker Oteli'nde eski bir kira yasasını kullanarak yıllarca kira ödemeden kaldı. Ardından sahte bir tapu belgesiyle otelin tamamının sahibi olduğunu iddia etti. Barreto, Şubat 2026'da dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.
Bir gece için 200 dolar ödedi, ardından kira sözleşmesi istedi
Mahkeme ona odanın kullanım hakkını verdi
2024'te otelden çıkarıldı, şimdi denetimli serbestlikte
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