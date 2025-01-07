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Bir Gece Masalı Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bir Gece Masalı Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Atv yayın akışı Bir Gece Masalı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 19:57

ATV erkanlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, her Salı akşamı milyonları ekrana kilitliyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol aldığı dizinin yeni bölümünün 7 Ocak Salı akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı bu akşam neden yok? 

İşte, 7 Ocak 2025 ATV yayın akışı

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Bir Gece Masalı Bu Akşam (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu?

Bir Gece Masalı Bu Akşam (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu?

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol aldığı Bir Gece Masalı dizisi, 7 Ocak Salı akşamı yayınlanmayacak. Geçtiğimiz hafta da seyirci karşısına çıkmayan başarılı dizinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. 

Peki, Bahar neden yok? 👇

Bir Gece Masalı Neden Yok?

Bir Gece Masalı Neden Yok?

ATV'nin başrol oyuncuları ile tartışma konusu olan ve sevilen dizisi Bir Gece Masalı 31 Aralık akşamı yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Dizinin heyecan beklenen 19. bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. 

Pek çok televizyon kanalında olduğu gibi ATV'de de diziler yılbaşı tatiline girerken, bu gece saat 19.00'da Sivas-Beşiktaş maçı yer alacak. Bir Gece Masalı'nın tekrar bölümü ise maçtan sonra seyirci karşısına gelecek.

7 Ocak Salı Günü ATV Yayın Akışı

7 Ocak Salı Günü ATV Yayın Akışı

Bir Gece Masalı Yeni Bölüm (19. Bölüm) Ne Zaman?

Bir Gece Masalı Yeni Bölüm (19. Bölüm) Ne Zaman?

Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü 14 Ocak 2025 Salı akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. Sevilen dizinin merakla beklenen 19. bölümü ekrana gelecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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