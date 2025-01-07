Bir Gece Masalı Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?

ATV'nin başrol oyuncuları ile tartışma konusu olan ve sevilen dizisi Bir Gece Masalı 31 Aralık akşamı yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı. Dizinin heyecan beklenen 19. bölümü bu akşam da yayınlanmayacak.

Pek çok televizyon kanalında olduğu gibi ATV'de de diziler yılbaşı tatiline girerken, bu gece saat 19.00'da Sivas-Beşiktaş maçı yer alacak. Bir Gece Masalı'nın tekrar bölümü ise maçtan sonra seyirci karşısına gelecek.