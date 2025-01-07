Bir Gece Masalı Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?
Bir Gece Masalı Bugün (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?
ATV erkanlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, her Salı akşamı milyonları ekrana kilitliyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un rol aldığı dizinin yeni bölümünün 7 Ocak Salı akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı bu akşam neden yok?
İşte, 7 Ocak 2025 ATV yayın akışı
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Bir Gece Masalı Bu Akşam (7 Ocak Salı) Var mı, Yok mu?
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Bir Gece Masalı Neden Yok?
7 Ocak Salı Günü ATV Yayın Akışı
Bir Gece Masalı Yeni Bölüm (19. Bölüm) Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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