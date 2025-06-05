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Bir Evi Ev Yapan 11 Şey

etiket Bir Evi Ev Yapan 11 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 12:16

Ev, dört duvardan ibaret değildir! 'Buraya aitim.' dedirtecek detayların olması gerekir. Bu bazen bir koku, battaniye yada bir köşe olabilir! 

Bu içerikle birlikte evinizin sıcaklığını ve ruhunu oluşturan şeylere bakacağız. Konforu, samimiyeti bir arada tutan detaylara odaklanarak evinize aşık olabilirsiniz. Gelin, birlikte bakalım!

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1. Huzuru ve rahatlığı getiren loş ışıklar.

Bir evi ev yapan şeylerin başında doğru ışık gelir! Loş ve sarı alt tonlu aydınlatmalar ortama tatlı bir hava katar. Evinizde huzuru hissetmek isteyenlerin kesinlikle uygulaması gerekir! Akşam kitap okurken, kahve ya da çay yudumlarken loş ışıklarda kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bu yüzden abajur veya gün batımı tonlu ampuller kullanabilirsiniz!

2. Her tarafa yayılan kokular.

Tarçın, vanilya, hatta taze pişmiş kurabiye! Herkesin evinin kokusu farklı olur. Fakat kokularla sıcak bir atmosfer oluşturmak zor değil. Gelen misafirlerin aklını başından almak istiyorsanız sevdiğiniz kokuları evinize yayabilirsiniz. Mum, buhardanlık ya da doğal spreyler ile evinizin ruhunu değiştirin!

3. Temizlik ve hijyeni beraberinde getirecek süpürge.

3. Temizlik ve hijyeni beraberinde getirecek süpürge.

Derinlemesine temizlik insanı rahatlatır ve evi ile daha yakın bir bağ kurmasını sağlar. Sonuç olarak kendinize duyduğunuz saygıyı evinize verdiğiniz özen ile paralel götürebiliriz... Bu yüzden Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile ortamınızı tertemiz yapabilirsiniz. Akıllı ekran sayesinde tüm bilgileri edinebilirsiniz. Hem kuru hem ıslak hem de inatçı lekelerle savaşan yapısı sayesinde tüm evi yorulmadan süpürebilirsiniz. LED ışıkları ile de tüm partikülleri görür ve ortadan kaldırırsınız. Böylece evinizde rahat bir şekilde oturmaya devam edersiniz.

4. Hem bedeninizi hem de ruhunuzu sıcak tutacak battaniyeler.

Kendinizi yorgun hissettiğiniz zaman sarılabileceğiniz yumuşacık battaniye! Huzurun ta kendisi diyebiliriz. Koltuğunuzun üzerine yayabilirsiniz. Böylece hem konforlu olur hem de dekor açısından evinizi tamamlar. Özellikle kış aylarında bir battaniye altında film izlemek... Evde olmanın en güzel tarafı!

5. Kaliteli zaman geçirmeniz adına kitaplar.

Bir evde kitap varsa o evin ruhu da vardır! Okunmuş, kenarları kıvrılmış, notlar yapıştırılmış kitaplar ile evde yaşanılmış hissini verirsiniz. Kendinizi geliştirmenin yanı sıra evinize karakter katarınız. İlgi alanlarınıza göre dizilmiş kitaplar sizi anlatır! Evinizi, sizin eviniz yapan en önemli şeydir.

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6. Hisleri tüm odalara dolduracak müzik köşesi.

Sabah uyandığınızda, kitabınızı okurken, misafirlerinizi ağırlarken, akşam yatmaya hazırlanırken... Evinizde her an sevdiğiniz müzikleri dinleyebilmeniz gerekir. İster eski bir plak çalar, ister hoparlör fark etmez. Önemli olan müziği yaşama dahil etmek değil midir? Müziğin sesi ile evinizin canlandığını göreceksiniz.

7. Kendinizle baş başa kalacağınız kahve-çay ritüelleri.

Kendi kendinize bir fincan kahve ya da çay hazırlamak ve içmek sadece dinlenmek için bir mola değildir. Aynı zamanda törendir! Her yudumda rahatladığınızı hissedeceğiniz anlar sayesinde eviniz ile olan bağınız güçlenir. Tatlı bir kupa, sevdiğiniz bir köşe ve istediğin bir içecek! Evin tanımı tam olarak budur. Rahatlamanı sağlayan bir yuva!

8. Gözünüzün arkada kalmaması için robot süpürge.

8. Gözünüzün arkada kalmaması için robot süpürge.

Titiz biri iseniz her gün evinizin süpürülmesi ve silinmesini istiyor olabilirsiniz. Fakat aşırı yoğun olduğunuz zaman eve yorgun geliyorsunuzdur... Bir de uzun tatiller var! Bu süre zarfında evinizden kopmamak için Philips Robot Süpürge 2000 Serisi'ne başvurabilirsiniz. HomeRun uygulaması üzerinden uzaktan kontrol sağlayabilir, hem ıslak hem de kuru temizlik yaptırabilirsiniz! Hızlı bir şekilde evinizi tanıtmanız yeterli... İstasyona uğrayarak 70 güne kadar tutabilen haznesine kiri boşaltır ve sizi bu zahmetten kurtarır.

9. "Evde hayat var." dedirtecek bitkiler.

Evde yeşillik varsa hayat da vardır! Canlı bitkilere sadece oksijen sağlayan şeyler olarak bakmamamız gerekir. Bulunduğu ortama enerji verir, renk katar. Her sabah bitkilerin yapraklarını kontrol etmek, hatta onlarla konuşmak bağ oluşturmanızı sağlar. Eviniz bitkilerle dolu olduğu zaman daha huzurlu ve doğal bir hale gelir.

10. Kendinizi ortaya koyduğunuz eşyalar.

Aşırı düzenli, mağaza vitrini gibi evlerin ruhlarının olmadığını da görürsünüz... Bu yüzden kişisel dokunuşlarla evinize sıcaklık verebilirsiniz. El yapımı bir obje, seyahatten alınan hatıralar, arkadaşların verdiği hediyeler... Tüm bunlar seni anlatır! Kendi tarzını yansıtan eşyalar sayesinde evin ile olan bağın güçlenir.

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11. Odaklanabileceğiniz sessiz alanlar.

İnsan kimi zaman kalabalıktan uzaklaşmak ve yalnız kalmak ister. O anlarda seni içine alacak bir alanın olması gerekir. Pencere önü, rahat bir koltuk... Buralar size iyi gelir ve zihinsel karmaşadan uzaklaşmanızı sağlar. Böylece işinize daha rahat bir şekilde odaklanabilirsiniz.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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