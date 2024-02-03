Bir Bakışta Karşınızdaki Kişinin Zengin Olup Olmadığını Anlayabileceğiniz 17 İşaret
Bir Bakışta Karşınızdaki Kişinin Zengin Olup Olmadığını Anlayabileceğiniz 17 İşaret
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Zenginlerin bizlerden çok daha farklı bir yaşadıkları belli. Genellikle çok rahat yaşıyorlar ve dünya onlar için bir oyun alanı gibi. Peki, karşınızdaki kişinin zengin olup olmadığını nasılca anlarsınız? Gelin beraber bakalım.
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1. "Giydiklerini önemsemiyorlarsa ya da sadece basit renklerde kıyafetler giyiyorlarsa o kişinin zengin olduğunu anlayabiliriz."
2. "Marketlerde satılan basit şeylerin fiyatlarını bilmiyorlarsa."
3. "Normal bir iş yerine gün içi hobileri varsa."
4. "Zengin gülüşleri varsa."
5. "Onların koltuğu olmaz, 'özel tasarım kanepeleri' olur."
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6. "Hobi olarak yelkenli kullanıyorlarsa genelde anlıyorum."
7. "Bir şey yapacaksalar parası için endişelenmek yerine alacak zaman hakkında endişeleniyorlarsa."
8. "Restoranlarda yemek yerken hesabın ne kadar tutacağın hesaplamıyorlar çünkü parasına bakmadan ne isterseler onu alıyorlar."
9. "Koruma kılıfı olmadan Iphone kullanabilecek kadar zengin oluyorlar."
10. "Para hakkında konuşmayı çok sevmezler çünkü onlar için daha değerli şeyler vardır."
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11. "Her tatil farklı bir yere giderler ve genellikle bu küçük 'kaçamaklarından' size de bahsederler."
12. "Evlerinde çalışma odaları ve kütüphaneleri olması..."
13. "Genelde hepsinin pahalı bir saati vardır."
14. "Genelde dişlerine bakarak anlayabilirsiniz. Bembeyaz dişleri oluyor."
15. "Takım elbiselerinin mükemmel oturmasından anlayabilirsiniz."
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16. "Ciltleri tam anlamıyla kusursuz ve mükemmel oluyor."
17. "Mümkün olduğunda vale kullanmaları."
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