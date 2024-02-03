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Bir Bakışta Karşınızdaki Kişinin Zengin Olup Olmadığını Anlayabileceğiniz 17 İşaret

Bir Bakışta Karşınızdaki Kişinin Zengin Olup Olmadığını Anlayabileceğiniz 17 İşaret

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 17:01

Zenginlerin bizlerden çok daha farklı bir yaşadıkları belli. Genellikle çok rahat yaşıyorlar ve dünya onlar için bir oyun alanı gibi. Peki, karşınızdaki kişinin zengin olup olmadığını nasılca anlarsınız? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Giydiklerini önemsemiyorlarsa ya da sadece basit renklerde kıyafetler giyiyorlarsa o kişinin zengin olduğunu anlayabiliriz."

1. "Giydiklerini önemsemiyorlarsa ya da sadece basit renklerde kıyafetler giyiyorlarsa o kişinin zengin olduğunu anlayabiliriz."

2. "Marketlerde satılan basit şeylerin fiyatlarını bilmiyorlarsa."

2. "Marketlerde satılan basit şeylerin fiyatlarını bilmiyorlarsa."

'Hiç unutamıyorum Bill Gates, bir paket cipsin fiyatını bilmiyordu.'

3. "Normal bir iş yerine gün içi hobileri varsa."

3. "Normal bir iş yerine gün içi hobileri varsa."

'Örneğin, çalışmak yerine golf oynarlar.'

4. "Zengin gülüşleri varsa."

4. "Zengin gülüşleri varsa."

'Örneğin, Jeff Bezos'un nasıl güldüğüne bakabilirsiniz.'

5. "Onların koltuğu olmaz, 'özel tasarım kanepeleri' olur."

5. "Onların koltuğu olmaz, 'özel tasarım kanepeleri' olur."
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6. "Hobi olarak yelkenli kullanıyorlarsa genelde anlıyorum."

6. "Hobi olarak yelkenli kullanıyorlarsa genelde anlıyorum."

7. "Bir şey yapacaksalar parası için endişelenmek yerine alacak zaman hakkında endişeleniyorlarsa."

7. "Bir şey yapacaksalar parası için endişelenmek yerine alacak zaman hakkında endişeleniyorlarsa."

8. "Restoranlarda yemek yerken hesabın ne kadar tutacağın hesaplamıyorlar çünkü parasına bakmadan ne isterseler onu alıyorlar."

8. "Restoranlarda yemek yerken hesabın ne kadar tutacağın hesaplamıyorlar çünkü parasına bakmadan ne isterseler onu alıyorlar."

9. "Koruma kılıfı olmadan Iphone kullanabilecek kadar zengin oluyorlar."

9. "Koruma kılıfı olmadan Iphone kullanabilecek kadar zengin oluyorlar."

10. "Para hakkında konuşmayı çok sevmezler çünkü onlar için daha değerli şeyler vardır."

10. "Para hakkında konuşmayı çok sevmezler çünkü onlar için daha değerli şeyler vardır."
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11. "Her tatil farklı bir yere giderler ve genellikle bu küçük 'kaçamaklarından' size de bahsederler."

11. "Her tatil farklı bir yere giderler ve genellikle bu küçük 'kaçamaklarından' size de bahsederler."

12. "Evlerinde çalışma odaları ve kütüphaneleri olması..."

12. "Evlerinde çalışma odaları ve kütüphaneleri olması..."

'Resmen hayallerimi süslüyor.'

13. "Genelde hepsinin pahalı bir saati vardır."

13. "Genelde hepsinin pahalı bir saati vardır."

14. "Genelde dişlerine bakarak anlayabilirsiniz. Bembeyaz dişleri oluyor."

14. "Genelde dişlerine bakarak anlayabilirsiniz. Bembeyaz dişleri oluyor."

15. "Takım elbiselerinin mükemmel oturmasından anlayabilirsiniz."

15. "Takım elbiselerinin mükemmel oturmasından anlayabilirsiniz."

'En iyi terzilere ayıracak paralı vardır.'

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16. "Ciltleri tam anlamıyla kusursuz ve mükemmel oluyor."

16. "Ciltleri tam anlamıyla kusursuz ve mükemmel oluyor."

'Çünkü rahatlıkla bakım yaptırabiliyorlar.'

17. "Mümkün olduğunda vale kullanmaları."

17. "Mümkün olduğunda vale kullanmaları."

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