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Bir Algı Yönetimi Uzmanına Göre Manipülatör İnsanların En Sık Başvurduğu 6 Yöntem!

Bir Algı Yönetimi Uzmanına Göre Manipülatör İnsanların En Sık Başvurduğu 6 Yöntem!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 17:15

Algı Yönetimi Uzmanı Aydın Serdar Kuru manipülatörlerin kullandığı yöntemleri masaya yatırdı. Gaslighting’den duygusal soğukluğa, suçluluk duygusu yaratmadan aşırı kontrol ihtiyacına kadar pek çok yöntemle karşılaşabilirsiniz. Bunları bilmek sizi bir sonraki kurban olmaktan kurtarabilir. Hazır mısınız? İşte manipülatörlerin en sevdiği numaralar!

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“Manipülatörler her yerde” diyor Aydın Serdar Kuru. Onlarla iş yerinde, arkadaş çevrenizde, hatta belki de evinizde bile karşılaşabilirsiniz. Ama endişelenmeyin farkında olmak işin yarısıdır.

“Manipülatörler her yerde” diyor Aydın Serdar Kuru. Onlarla iş yerinde, arkadaş çevrenizde, hatta belki de evinizde bile karşılaşabilirsiniz. Ama endişelenmeyin farkında olmak işin yarısıdır.

Manipülatörlerin taktiklerine karşı kendinizi nasıl savunacağınızı bilmek hayatınızı çok daha kolay hale getirecek. Hadi şimdi biraz derine inelim:

1. En Yaygın ve Ana Manipülasyon Taktikleri

1. En Yaygın ve Ana Manipülasyon Taktikleri

Gaslighting: Hayatınızda biri sürekli “Ama öyle olmadı ki!” diyorsa dikkat edin. Size yaşadığınız şeyleri bile sorgulatabilirler. “Beni yanlış anladın, ben böyle bir şey demedim” diyerek zihninizi bulandırabilirler.

Aşırı İltifat: “Sen harikasın, senin gibisi yok!” Söylerken bir yandan sizi göklere çıkarırlar ama akıllarında başka plan vardır. Çok fazla tatlı söz duyuyorsanız altında bir tuzak olabilir.

Suçluluk Duygusu Yaratma: “Eğer beni gerçekten seviyorsan bunu yaparsın!” gibi cümlelerle sizi kontrol etmeye çalışabilirler. Suçluluk en tehlikeli kancadır; yakalanmamaya dikkat!

2. Bir de duygusal manipülasyon taktiklerine bakalım:

Mağdur Rolü: “Herkes bana haksızlık yapıyor” diye söylenen biri mi var etrafınızda? Büyük ihtimalle sizden yardım ya da destek koparmaya çalışıyordur. Sürekli mağduriyet empatinizi sömürmek için bir tuzaktır.

Duygusal Soğukluk: Bir uzaklaşıp bir yakınlaşan birini tanıyor musunuz? Bu sizi bağımlı hale getirmek için klasik bir numaradır. Kaçan kovalanır oyununu çok severler.

Pasif Agresif Tavırlar: Açıkça öfke göstermezler ama ince ince laf sokarlar. Ya da hiç konuşmayıp sizi sessizlikleriyle cezalandırırlar. “Keşke bir şey söylese de rahatlasam” dediğiniz an oyunlarına düştünüz bile!

3. Manipülatörler iletişimde de bir numaradırlar:

Yanlış Yönlendirme: Konuyu saptırmak onların uzmanlık alanıdır. Sizi asıl meseleden uzaklaştırıp dikkat dağıtırlar. Bir anda bambaşka bir problemle uğraşırken bulabilirsiniz kendinizi.

Yarım Gerçekler: Gerçeğin sadece işlerine gelen kısmını anlatırlar. Sizi kandırmanın en masum görünen yollarından biridir bu. “Neyin eksik olduğunu” sorgulamak iyi bir savunmadır.

Sürekli Eleştiri: Bir şeyleri asla doğru yapamazsınız! Hep bir eksik, hep bir hata… Bu sürekli eleştiriler zamanla özgüveninizi yerle bir edebilir.

4. Sizi yalnızlaştırıp kontrol altına alma taktiklerini anlatmadan olmaz tabii:

İzole Etme: “Arkadaşların sana iyi gelmiyor” ya da “Ailen bizim ilişkimize karışıyor” gibi söylemlerle sizi çevrenizden koparmaya çalışabilirler. Amaçları tamamen kendilerine bağımlı hale getirmektir.

Bilgi Asimetrisi: Ne kadar az bilirseniz o kadar kolay kontrol edilebilirsiniz. “Bu iş karmaşık, ben anlatırım” diyen kişilere karşı dikkatli olun!

Tehdit ve Gözdağı: “Bunu yapmazsan kötü şeyler olacak” tarzı cümleler duyuyorsanız işin içinde açık bir manipülasyon vardır. Korku güçlü bir kontrol aracıdır.

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5. Empati mi? O da ne?

Empati Eksikliği: Manipülatörler sizin hissettiklerinizi umursamaz. Onlar için önemli olan tek şey kendi çıkarlarıdır.

Aşırı Kontrol İhtiyacı: Her şeyi kontrol etmek isterler. Bu sizin özgürlüğünüzü kısıtlayarak kendi dünyalarını düzenlemelerine yarar.

6. Küçük düşürerek kontrol etmede ustadırlar:

Aşağılama ve Alay: “Şunu bile beceremedin mi?” tarzı sözlerle sizi küçümserler. Özgüveninizin zayıflaması onlar için bir zaferdir.

Önemsememe: Duygularınızı ve düşüncelerinizi küçümseyerek sizi tamamen önemsiz hissettirebilirler. Zamanla çabalamaktan vazgeçebilirsiniz.

Unutmayın manipülatörlerin en güçlü silahı sizin farkında olmamanızdır. Bu yöntemleri bilmek onların etkisini yok etmek için ilk adım olabilir. Baştan sona güçlü ve kendinizden emin durmayı unutmayın!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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