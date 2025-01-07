Bir Algı Yönetimi Uzmanına Göre Manipülatör İnsanların En Sık Başvurduğu 6 Yöntem!
Bir Algı Yönetimi Uzmanına Göre Manipülatör İnsanların En Sık Başvurduğu 6 Yöntem!
Algı Yönetimi Uzmanı Aydın Serdar Kuru manipülatörlerin kullandığı yöntemleri masaya yatırdı. Gaslighting’den duygusal soğukluğa, suçluluk duygusu yaratmadan aşırı kontrol ihtiyacına kadar pek çok yöntemle karşılaşabilirsiniz. Bunları bilmek sizi bir sonraki kurban olmaktan kurtarabilir. Hazır mısınız? İşte manipülatörlerin en sevdiği numaralar!
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“Manipülatörler her yerde” diyor Aydın Serdar Kuru. Onlarla iş yerinde, arkadaş çevrenizde, hatta belki de evinizde bile karşılaşabilirsiniz. Ama endişelenmeyin farkında olmak işin yarısıdır.
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1. En Yaygın ve Ana Manipülasyon Taktikleri
2. Bir de duygusal manipülasyon taktiklerine bakalım:
3. Manipülatörler iletişimde de bir numaradırlar:
4. Sizi yalnızlaştırıp kontrol altına alma taktiklerini anlatmadan olmaz tabii:
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5. Empati mi? O da ne?
6. Küçük düşürerek kontrol etmede ustadırlar:
Unutmayın manipülatörlerin en güçlü silahı sizin farkında olmamanızdır. Bu yöntemleri bilmek onların etkisini yok etmek için ilk adım olabilir. Baştan sona güçlü ve kendinizden emin durmayı unutmayın!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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