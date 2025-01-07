Bir Algı Yönetimi Uzmanına Göre Manipülatör İnsanların En Sık Başvurduğu 6 Yöntem!

Gaslighting: Hayatınızda biri sürekli “Ama öyle olmadı ki!” diyorsa dikkat edin. Size yaşadığınız şeyleri bile sorgulatabilirler. “Beni yanlış anladın, ben böyle bir şey demedim” diyerek zihninizi bulandırabilirler.

Aşırı İltifat: “Sen harikasın, senin gibisi yok!” Söylerken bir yandan sizi göklere çıkarırlar ama akıllarında başka plan vardır. Çok fazla tatlı söz duyuyorsanız altında bir tuzak olabilir.

Suçluluk Duygusu Yaratma: “Eğer beni gerçekten seviyorsan bunu yaparsın!” gibi cümlelerle sizi kontrol etmeye çalışabilirler. Suçluluk en tehlikeli kancadır; yakalanmamaya dikkat!