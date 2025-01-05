Kadınlar Arasında Dile Getirilmeyen Ama Asla Çiğnenmeyen 7 Yazısız Kural!
Kadınlar Arasında Dile Getirilmeyen Ama Asla Çiğnenmeyen 7 Yazısız Kural!
Kadınlar arasında çoğu zaman konuşulmasa da herkesin bildiği bir dizi yazısız kural vardır. Bu kurallar hem dostlukların korunması için adeta birer altın kural gibidir. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde hassas dengeyi korumak bu kurallar sayesinde mümkün olur. İşte kadınlar arasında sessizce uygulanan ama bir o kadar da etkili olan yazısız kurallar…
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1. Arkadaşına kazık atanlarla mesafeli olunmalı.
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2. Arkadaşının hoşlandığı kişiye dikkat!
3. Kadın dayanışması önemli!
4. Hijyenik ürünler ödünç alınmaz!
5. Arkadaşınla ilgili bilgileri dikkatle paylaş.
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6. Evde yardımlaşmak şart.
7. Koca/sevgili ile ilgili hassasiyetler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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