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Kadınlar Arasında Dile Getirilmeyen Ama Asla Çiğnenmeyen 7 Yazısız Kural!

Kadınlar Arasında Dile Getirilmeyen Ama Asla Çiğnenmeyen 7 Yazısız Kural!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 11:10

Kadınlar arasında çoğu zaman konuşulmasa da herkesin bildiği bir dizi yazısız kural vardır. Bu kurallar hem dostlukların korunması için adeta birer altın kural gibidir. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde hassas dengeyi korumak bu kurallar sayesinde mümkün olur. İşte kadınlar arasında sessizce uygulanan ama bir o kadar da etkili olan yazısız kurallar…

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1. Arkadaşına kazık atanlarla mesafeli olunmalı.

Arkadaşına kazık atmış kişilerle iletişim sürdürülmez. Mecbur bir iletişiminiz olmak zorundaysa araya mesafe konur.

2. Arkadaşının hoşlandığı kişiye dikkat!

Arkadaşınızın hoşlandığı kişi yanınıza geldiğinde ortamda uzun süre kalınmaz gerekirse nezaketle çekilinir. Ayrıca bu kişiyle flörtöz bir tavır takınılmaz, cıvıklık yapılmaz ve iletişim mesafeli tutulur.

3. Kadın dayanışması önemli!

Ortamda sizden daha güzel, seksi ya da çekici bir kadın varsa erkeklerin dikkatini dağıtacak şekilde ucuz rekabetlere girilmez. Kadın dayanışması önceliklidir.

4. Hijyenik ürünler ödünç alınmaz!

Ruj, rimel, tarak, iç çamaşırı, epilasyon aleti gibi hijyen riski taşıyan eşyalar için “ödünç alabilir miyim?” demek büyük bir kırmızı çizgidir. Bu konuda herkes kendi ihtiyaçlarını karşılamalıdır

5. Arkadaşınla ilgili bilgileri dikkatle paylaş.

Arkadaşınızın ailesi sizi arayıp ''Sizde mi?'' diye sorduğunda ne yalan söyleyin ne de tam gerçeği verin. Diplomatik bir tavırla “bilgi vermeden bilgi verme” sanatı uygulanır.

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6. Evde yardımlaşmak şart.

Bir arkadaşınızın evine gittiğinizde ev işlerine yardım etmeyi teklif etmek bir nezaket göstergesidir. Ancak buzdolabını karıştırmak ya da mahrem alanlara girmek hoş karşılanmaz.

7. Koca/sevgili ile ilgili hassasiyetler.

Bir arkadaşınızın sevgilisi ya da kocası varsa bu kişiyle aranıza mesafe koymak bir nezaket kuralıdır. Ayrıca mahremiyet içeren konular konuşulmaz ve kıskançlık yaratılacak durumlar açığa çıkarılmaz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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