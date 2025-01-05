Kadınlar Arasında Dile Getirilmeyen Ama Asla Çiğnenmeyen 7 Yazısız Kural!

Kadınlar arasında çoğu zaman konuşulmasa da herkesin bildiği bir dizi yazısız kural vardır. Bu kurallar hem dostlukların korunması için adeta birer altın kural gibidir. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde hassas dengeyi korumak bu kurallar sayesinde mümkün olur. İşte kadınlar arasında sessizce uygulanan ama bir o kadar da etkili olan yazısız kurallar…