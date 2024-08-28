Binance'in Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı
Binance'in Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı
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Dünyanın en popüler kripto para uygulaması Binance'in Filistinli vatandaşların hesaplarını dondurduğu iddia edildi.
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Filistinli vatandaşların dondurulan hesaplarının ardından Bitcoin'de yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı.
Binance'in aldığı bu karara ise sosyal medyadan tepkiler artıyor;
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