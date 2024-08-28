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Binance'in Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Binance'in Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.08.2024 - 14:12

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance, kullanıcılarını şaşırttı. İsrail'in isteği üzerine Filistinlilerin kripto para varlıklarının Binance tarafından dondurulduğu iddia edildi. 

Bitcoin'de yüzde 8'lik bir düşüş yaşanırken sosyal medyadan ise tepki yağdı.

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Dünyanın en popüler kripto para uygulaması Binance'in Filistinli vatandaşların hesaplarını dondurduğu iddia edildi.

Dünyanın en popüler kripto para uygulaması Binance'in Filistinli vatandaşların hesaplarını dondurduğu iddia edildi.

Paxful dijital para borsasının kurucularından Ray Youssef, Binance'in İsrail'in isteği üzerine Filistinlilerin varlıklarını dondurduğunu iddia etti. Öte yandan, Filistinli vatandaşların itirazlarının kabul edilmediği aktarıldı.

Filistinli vatandaşların dondurulan hesaplarının ardından Bitcoin'de yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı.

Filistinli vatandaşların dondurulan hesaplarının ardından Bitcoin'de yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı.

Detaylar için;

Binance'in aldığı bu karara ise sosyal medyadan tepkiler artıyor;

Binance'in aldığı bu karara ise sosyal medyadan tepkiler artıyor;
twitter.com

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