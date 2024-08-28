Binance'in Filistinlilerin Kripto Varlıklarını Dondurmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance, kullanıcılarını şaşırttı. İsrail'in isteği üzerine Filistinlilerin kripto para varlıklarının Binance tarafından dondurulduğu iddia edildi.

Bitcoin'de yüzde 8'lik bir düşüş yaşanırken sosyal medyadan ise tepki yağdı.