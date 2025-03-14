BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 21 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 21 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
21 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
Çelik Tepsi 299 TL
Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL
Peynir Sunum Tablası 289 TL
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Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL
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