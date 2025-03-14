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BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 21 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 21 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.03.2025 - 10:58

21 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

  • TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

  • Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

  • Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL

  • Nautica Bluetooth Speaker 699 TL

  • Para Sayma Makinesi 2.250 TL

  • Mercusys Menzil Genişletici 499 TL

  • 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL

  • Evye Borusu 199 TL

  • DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL

  • 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL

  • 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL

  • 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL

Bahar Fırsatları ürünlerini görmek için tıklayın.

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

  • Kumtel İnverter Mikrodalga Fırın 1.990 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 999 TL

  • Homend Stand Mikser 4.250 TL

  • Homend Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

  • Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL

  • Keysmart Rey 90105 Mini Buzdolabı 5.490 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Heifer Hyper Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL

  • Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

  • Philips Su Isıtıcı 999 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.450 TL

  • Kumtel Banyo Baskül Dijital Cam Tartı 239 TL

  • Kumtel Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.190 TL

  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 319 TL

Elektronik ürünler için tıklayın.

Çelik Tepsi 299 TL

Çelik Tepsi 299 TL

  • Kare Saklama Kabı Seti 3x750 ml 35 TL

  • Kulplu Badya Seti 69,50 TL

  • Matara 530 ml 99 TL

  • Seyahat Ürünleri 18,50 TL

  • Güveç Tencere 109 TL

  • Bıçak Seti 199 TL

  • Tefal Manuel Rondo 500 ml 599 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 349 TL

  • Tefal Wok Tava 679 TL

  • Tefal Simplicty Tava 649 TL

  • Tefal Santoku Bıçağı 279 TL

  • Banyo Seti 299 TL

  • Tekerlekli Organizer 129 TL

  • Ayakkabılık 199 TL

  • Çekmeceli Komodin 529 TL

  • Ütü Masası 699 TL

  • Kurutmalık 549 TL

  • Cam Banyo Gider Kapağı 39 TL

Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL

Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL

  • Güral Porselen 12 Kişilik 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL

  • Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 470 cc 189 TL

  • Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL

  • Rakle Altın Rimli Su Bardağı 345 cc 159 TL

  • Çaydanlık 1.099 TL

  • Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL

  • Mehtap Gold Peçete 35 cm 129 TL

  • Rakle Altın Rim Ayak Su Bardağı 110 cc 229 TL

  • Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 22 cm 649 TL

  • Emsan Karnıyarık Tencere 24 cm 799 TL

  • Emsan Derin Çelik Tencere 24 cm 799 TL

  • Mehtap Derin Tencere 24 cm 599 TL

  • Tava 26 cm 369 TL

  • Karnıyarık 26 cm 599 TL

  • Sahan 26 cm 299 TL

Peynir Sunum Tablası 289 TL

Peynir Sunum Tablası 289 TL

  • Büyük Boy Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet 329 TL

  • Midi Boy Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet 249 TL

  • Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL

  • Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL

  • Cam Büyük Kase 169 TL

  • Cam Kupa 229 TL

  • Cam Kurabiyelik 119 TL

  • Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Cam Lokumluk 99 TL

  • Cam Dondurmalık/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL

  • Cam Kase 6'lı 249 TL

  • Cam Lokumluk 69 TL

  • Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 199 TL

  • Cam Kase 6'lı 179 TL

  • Kare Borcam Set 2'li 399 TL

  • Rakle Dip Baskılı Çay Bardağı 229 TL

  • Glass in Love Ahşap Kulplu Standlı Sabunluk Seti 399 TL

  • Glass in Love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 49 TL

  • Benante Boncuk Kulplu Desenli Porselen Kupa 179 TL

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Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL

  • Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

  • Dagi Kadın Şortlu Takım 369 TL

  • Dagi Erkek Pijama Takımı 499 TL

  • Aloevera Yorgan Çift Kişilik 599 TL

  • Kaşmir Halı Marocken Halı 999 TL

  • Erkek Terlik Çeşitleri 69 TL

  • Kadın Terlik Çeşitleri 59 TL

  • Aloevera Yastık 149 TL

  • Lüx Post Halı 329 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL

  • Tül Perde 140x260 cm 209 TL

  • Kapitoneli Tüylü Banyo Paspas Seti 359 TL

  • Lüx Kapitoneli Yastık Alezi 50x70 cm 189 TL

  • Yastık Alezi 125 TL

  • Raf Organizer 30x30x10 cm 119 TL

  • Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 219 TL

  • Büyük Kutu 30x40x60 cm 229 TL

  • Molimella Masa Örtüsü Seti 379 TL

  • Baza Kutulu Hurç 50x19x40 cm 189 TL

  • PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 149 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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