Billie Eilish, Müzik Endüstrisinin Çevresel İhmaline Sert Tepki Gösteriyor!

'Bahar verecek bir haberim var, Universal gerçekten uzun bir yol kat etti. Geçen yıl üç tane Universal Music Group Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenledik, biri Londra'da, biri Los Angeles'ta, biri de New York'taydı ve sadece UMG çalışanları çeşitli konuları konuştular,' diye ekledi Baird. 'Eskiden şöyle derdim, 'Neden bunu biz yapıyoruz? Yani, neden bunu bir 15 yaşındaki kız ve annesi yapıyor? Neden bize söylemiyorsunuz, neden bu konuda tüm tavsiyelere sahip değilsiniz?' Ama zamanla başlamışlar, ki bence gerçekten cesaret verici.'