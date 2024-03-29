Billie Eilish, Müzik Endüstrisinin Çevresel İhmaline Sert Tepki Gösteriyor!
Billie Eilish, Müzik Endüstrisinin Çevresel İhmaline Sert Tepki Gösteriyor!
Kaynak: https://www.usmagazine.com/entertainm...
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, geçtiğimiz günlerde Billie Eilish, çevreye olan olumsuz etkilerini umursamadan albümlerinin farklı ambalajlarda birden fazla vinil versiyonunu piyasaya süren müzik yıldızlarını sert bir şekilde eleştiriyor. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilmeyenler için "Vinil versiyon" terimi, müzik albümlerinin vinil plak formatında yayınlanan versiyonunu ifade eder.
Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, şarkıları ve değişik tarzıyla kısa sürede popülerliğin zirvesine oturdu.
"Dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları lanet olası 40 farklı vinil paketi yapıyorlar ve her birinde seni daha fazla almaya teşvik etmek için birbirinden farklı benzersiz bir şey buılunuyor"
"Bu çok israfa yol açıyor ve hala sayılarınızı o kadar çok umursadığınız ve bu kadar çok para kazanmayı önemsediğiniz bir noktada olduğumuz için beni rahatsız ediyor. Ayrıca bu işi yapanın tamamı sizin favori sanatçılarınız"
Eilish, müzik endüstrisinde sürdürülebilirlik konularında en çığır açan kampanyacılardan biri olmuştur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eilish'in ikinci ve en son albümü olan 2021 yapımı "Happier Than Ever", sekiz farklı renkte vinil versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Ancak sürdürülebilirlik taahhüdünde, geri dönüştürülmüş siyah vinil ve renkli varyantlar için geri dönüştürülmüş atıklar kullanıldı, ve ambalajlama için şeker kamışından yapılmış shrink-wrap kullanıldı.
"What Was I Made For?" şarkısıyla Oscar kazanan şarkıcı, diğer sanatçıların çevreye olan taahhüdünü paylaşmadıklarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
Billboard ile konuşurken, Eilish kariyerinin başlarında 15 yaşındayken, annesi Maggie Baird'in müzik yöneticilerine çevreyi nasıl kurtaracaklarını sorduğunu hatırladı.
Eilish, Universal Music Group'a bağlı olarak, ve annesi şirketin çevreyi iyileştirmeye yönelik bir taahhütte bulunduğunu söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bahar verecek bir haberim var, Universal gerçekten uzun bir yol kat etti. Geçen yıl üç tane Universal Music Group Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenledik, biri Londra'da, biri Los Angeles'ta, biri de New York'taydı ve sadece UMG çalışanları çeşitli konuları konuştular," diye ekledi Baird. "Eskiden şöyle derdim, 'Neden bunu biz yapıyoruz? Yani, neden bunu bir 15 yaşındaki kız ve annesi yapıyor? Neden bize söylemiyorsunuz, neden bu konuda tüm tavsiyelere sahip değilsiniz?' Ama zamanla başlamışlar, ki bence gerçekten cesaret verici."
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda