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Billie Eilish, Müzik Endüstrisinin Çevresel İhmaline Sert Tepki Gösteriyor!

Billie Eilish, Müzik Endüstrisinin Çevresel İhmaline Sert Tepki Gösteriyor!

müzik
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 19:11

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, geçtiğimiz günlerde Billie Eilish, çevreye olan olumsuz etkilerini umursamadan albümlerinin farklı ambalajlarda birden fazla vinil versiyonunu piyasaya süren müzik yıldızlarını sert bir şekilde eleştiriyor. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.usmagazine.com/entertainm...
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Bilmeyenler için "Vinil versiyon" terimi, müzik albümlerinin vinil plak formatında yayınlanan versiyonunu ifade eder.

Bilmeyenler için "Vinil versiyon" terimi, müzik albümlerinin vinil plak formatında yayınlanan versiyonunu ifade eder.

Vinil, müzik endüstrisinde uzun süredir kullanılan bir ses taşıyıcıdır ve özellikle koleksiyoncular arasında popülerdir. Son zamanlarda, bazı sanatçılar albümlerini dijital olarak yayınlamanın yanı sıra vinil formatında da piyasaya sürmektedirler. Bu durumda, 'vinil versiyon' terimi, albümün bu özel formatında sunulan sürümünü ifade eder.

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, şarkıları ve değişik tarzıyla kısa sürede popülerliğin zirvesine oturdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, şarkıları ve değişik tarzıyla kısa sürede popülerliğin zirvesine oturdu.
onedio.com

"Dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları lanet olası 40 farklı vinil paketi yapıyorlar ve her birinde seni daha fazla almaya teşvik etmek için birbirinden farklı benzersiz bir şey buılunuyor"

"Dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları lanet olası 40 farklı vinil paketi yapıyorlar ve her birinde seni daha fazla almaya teşvik etmek için birbirinden farklı benzersiz bir şey buılunuyor"
onedio.com

22 yaşındaki Billie Eilish Billboard'a verdiği 28 Mart Perşembe günü yayınlanan röportajda bunları söyledi.

"Bu çok israfa yol açıyor ve hala sayılarınızı o kadar çok umursadığınız ve bu kadar çok para kazanmayı önemsediğiniz bir noktada olduğumuz için beni rahatsız ediyor. Ayrıca bu işi yapanın tamamı sizin favori sanatçılarınız"

"Bu çok israfa yol açıyor ve hala sayılarınızı o kadar çok umursadığınız ve bu kadar çok para kazanmayı önemsediğiniz bir noktada olduğumuz için beni rahatsız ediyor. Ayrıca bu işi yapanın tamamı sizin favori sanatçılarınız"
onedio.com

dedi Oscar ve Grammy ödüllü sanatçı.

Eilish, müzik endüstrisinde sürdürülebilirlik konularında en çığır açan kampanyacılardan biri olmuştur.

Eilish, müzik endüstrisinde sürdürülebilirlik konularında en çığır açan kampanyacılardan biri olmuştur.

Geçen yıl, müzik endüstrisi tarafından oluşturulan karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Reverb'in Müzik Karbon Azaltma Projesi'ni başlatmaya ve finanse etmeye yardımcı oldu.

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Eilish'in ikinci ve en son albümü olan 2021 yapımı "Happier Than Ever", sekiz farklı renkte vinil versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Ancak sürdürülebilirlik taahhüdünde, geri dönüştürülmüş siyah vinil ve renkli varyantlar için geri dönüştürülmüş atıklar kullanıldı, ve ambalajlama için şeker kamışından yapılmış shrink-wrap kullanıldı.

Eilish'in ikinci ve en son albümü olan 2021 yapımı "Happier Than Ever", sekiz farklı renkte vinil versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Ancak sürdürülebilirlik taahhüdünde, geri dönüştürülmüş siyah vinil ve renkli varyantlar için geri dönüştürülmüş atıklar kullanıldı, ve ambalajlama için şeker kamışından yapılmış shrink-wrap kullanıldı.

"What Was I Made For?" şarkısıyla Oscar kazanan şarkıcı, diğer sanatçıların çevreye olan taahhüdünü paylaşmadıklarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

"What Was I Made For?" şarkısıyla Oscar kazanan şarkıcı, diğer sanatçıların çevreye olan taahhüdünü paylaşmadıklarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

'Aynı albümün birçok farklı vinil versiyonunun büyümesi hakkında size ne kadar israf olduğunu bile anlatamam,' dedi. 'Bu, gözlerimizin önünde ve insanlar sağda solda bununla sadece kaçıyorlar ve ben gerçekten sürdürülebilir olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak için çaba gösteren ve ekibimdeki herkesi sürdürülebilir olmaya dahil etmeye çalışan biri olarak bunu gerçekten sinir bozucu buluyorum.'

Billboard ile konuşurken, Eilish kariyerinin başlarında 15 yaşındayken, annesi Maggie Baird'in müzik yöneticilerine çevreyi nasıl kurtaracaklarını sorduğunu hatırladı.

Billboard ile konuşurken, Eilish kariyerinin başlarında 15 yaşındayken, annesi Maggie Baird'in müzik yöneticilerine çevreyi nasıl kurtaracaklarını sorduğunu hatırladı.

'Onlar hiçbir şey yapmadıkları için kelimeleriyle tökezleyip dururlardı,' diye hatırladı Eilish. 'Ve hiç kimsenin gerçekten dünyayı daha iyi bir hale getirmek için bir şey yapmadığını görmek oldukça endişe vericiydi.'

Eilish, Universal Music Group'a bağlı olarak, ve annesi şirketin çevreyi iyileştirmeye yönelik bir taahhütte bulunduğunu söylüyor.

Eilish, Universal Music Group'a bağlı olarak, ve annesi şirketin çevreyi iyileştirmeye yönelik bir taahhütte bulunduğunu söylüyor.
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"Bahar verecek bir haberim var, Universal gerçekten uzun bir yol kat etti. Geçen yıl üç tane Universal Music Group Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenledik, biri Londra'da, biri Los Angeles'ta, biri de New York'taydı ve sadece UMG çalışanları çeşitli konuları konuştular," diye ekledi Baird. "Eskiden şöyle derdim, 'Neden bunu biz yapıyoruz? Yani, neden bunu bir 15 yaşındaki kız ve annesi yapıyor? Neden bize söylemiyorsunuz, neden bu konuda tüm tavsiyelere sahip değilsiniz?' Ama zamanla başlamışlar, ki bence gerçekten cesaret verici."

"Bahar verecek bir haberim var, Universal gerçekten uzun bir yol kat etti. Geçen yıl üç tane Universal Music Group Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenledik, biri Londra'da, biri Los Angeles'ta, biri de New York'taydı ve sadece UMG çalışanları çeşitli konuları konuştular," diye ekledi Baird. "Eskiden şöyle derdim, 'Neden bunu biz yapıyoruz? Yani, neden bunu bir 15 yaşındaki kız ve annesi yapıyor? Neden bize söylemiyorsunuz, neden bu konuda tüm tavsiyelere sahip değilsiniz?' Ama zamanla başlamışlar, ki bence gerçekten cesaret verici."
onedio.com

'Bahar verecek bir haberim var, Universal gerçekten uzun bir yol kat etti. Geçen yıl üç tane Universal Music Group Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenledik, biri Londra'da, biri Los Angeles'ta, biri de New York'taydı ve sadece UMG çalışanları çeşitli konuları konuştular,' diye ekledi Baird. 'Eskiden şöyle derdim, 'Neden bunu biz yapıyoruz? Yani, neden bunu bir 15 yaşındaki kız ve annesi yapıyor? Neden bize söylemiyorsunuz, neden bu konuda tüm tavsiyelere sahip değilsiniz?' Ama zamanla başlamışlar, ki bence gerçekten cesaret verici.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇
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