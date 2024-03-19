Bilimsel Araştırmalara Göre Kendi Kendinize Modunuzu Yükseltmenin Sırrını Açıklıyoruz!

Tamamladıktan sonra, keyif ve ruh halinizi 1'den 5'e kadar bir ölçekte değerlendirin. (5 en neşeli olmak üzere) 'Bu size neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını gösterir. Sonunda, hedefiniz neşe listenizdeki 3 veya daha yüksek bir puan alan bir şeyi her gün yapmak olabilir.'