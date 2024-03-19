Bilimsel Araştırmalara Göre Kendi Kendinize Modunuzu Yükseltmenin Sırrını Açıklıyoruz!
Bilimsel Araştırmalara Göre Kendi Kendinize Modunuzu Yükseltmenin Sırrını Açıklıyoruz!
Kaynak: https://www.prevention.com/health/men...
Gerçekçi olalım, hiç kimse sürekli mutlu değildir. Hayatın iniş çıkışları olduğu gibi, ruh hallerimizde de iniş çıkışlar olur. Biz duygusal varlıklarız, bu yüzden ruh halimizde değişiklikler olması normaldir. Peki mutsuz olduğumuzda kendi kendimize biraz daha iyi hissetmek için neler yapabiliriz? Gelin bir bakalım...
Bu içerik sadece öneri amaçlıdır. Hekiminize danışmayı unutmayınız!
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Başkalarıyla etkileşimler ve işlerimiz ruh halimizi en çok etkileyen şeylerdir.
Bedenlerimiz, hissettiklerimize, düşündüklerimize ve davrandığımıza yanıt verir.
1. Bir dakika kuralı
Minnettarlık pratiği yapmak güçlüdür.
2. Beş dakika kuralı
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Bu anıyla bağlantılı bir fotoğraf veya videoya bakın.
3. On dakika kuralı
Gelecek 24 saat içinde bu listedeki bir şeyi yapmaya çalışabilirsiniz.
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