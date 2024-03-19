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Bilimsel Araştırmalara Göre Kendi Kendinize Modunuzu Yükseltmenin Sırrını Açıklıyoruz!

Bilimsel Araştırmalara Göre Kendi Kendinize Modunuzu Yükseltmenin Sırrını Açıklıyoruz!

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 19:21

Gerçekçi olalım, hiç kimse sürekli mutlu değildir. Hayatın iniş çıkışları olduğu gibi, ruh hallerimizde de iniş çıkışlar olur. Biz duygusal varlıklarız, bu yüzden ruh halimizde değişiklikler olması normaldir. Peki mutsuz olduğumuzda kendi kendimize biraz daha iyi hissetmek için neler yapabiliriz? Gelin bir bakalım... 

Bu içerik sadece öneri amaçlıdır. Hekiminize danışmayı unutmayınız!

Kaynak: https://www.prevention.com/health/men...
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Başkalarıyla etkileşimler ve işlerimiz ruh halimizi en çok etkileyen şeylerdir.

Başkalarıyla etkileşimler ve işlerimiz ruh halimizi en çok etkileyen şeylerdir.

Ne kadar iyi uyuduğumuz ve ne yediğimiz gibi yaşam tarzı faktörleri de ön3emli bir rol oynar. Tek seferlik 'kötü günler' enerji tüketir, ancak çok endişe verici değillerdir. Ancak, sürekli olarak kötü bir ruh halinde sıkışıp kalmak, fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Zihin ve beden bağlantısı gerçektir.

Bedenlerimiz, hissettiklerimize, düşündüklerimize ve davrandığımıza yanıt verir.

Bedenlerimiz, hissettiklerimize, düşündüklerimize ve davrandığımıza yanıt verir.

Bu yüzden sürekli olarak zihinsel olarak dengesiz hissetmek, yüksek tansiyon ve inflamasyon gibi hastalık riski ile bağlantılı sorunları tetikleyebilir. İşte bu yüzden en güçlü yeteneklerden biri; modunuzu yükseltmeyi öğrenmektir. Bunu hissetmek için çok fazla boş zamanınızın olmasına gerek yok. Peki neler yapabilirsiniz?  Gelin 3 aşamada anlatalım...

1. Bir dakika kuralı

1. Bir dakika kuralı

'Şu anda, bir dakika gibi bir sürede,  büyük ya da küçük, minnettar olduğunuz üç şeyi düşünün. 'Pozitifleri kabul ettiğinizde, bu hislerinize katkıda bulunur. Bu, bilişsel davranışçı terapiye dayanır ve düşünce değişikliği anında bir ruh hali değişikliğine yol açabilir.' diyor Dr. Ho.

Minnettarlık pratiği yapmak güçlüdür.

Minnettarlık pratiği yapmak güçlüdür.

Minnettar olduğunuz şeyi yüksek sesle söyleyin. 'Minnettarlığınızı kendinize ya da başka bir kişiye sesli bir şekilde ifade etmek, sadece düşünmekten çok daha somut olduğu için daha etkileyici olabilir.'

2. Beş dakika kuralı

2. Beş dakika kuralı

'Hoş bir anıyı 5 dakika boyunca zihninizde yeniden canlandırın, ister yakın zamanda olsun ister uzun zaman önce. O anlarda nasıl hissettiğinizi hatırlamak, benzer duyguları getirerek ruh halinizi yükseltebilir.'

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Bu anıyla bağlantılı bir fotoğraf veya videoya bakın.

Bu anıyla bağlantılı bir fotoğraf veya videoya bakın.

'Gerçekten canlı bir resim çizin ve beş duyunuzu kullanın - ne gördünüz, ne duydunuz, ne hissettiniz, ne kokladınız vb? Mümkün olduğunca çok detaya girin ve tadını çıkarın.' diye öneriyor Dr. Ho.

3. On dakika kuralı

3. On dakika kuralı

'Bir 'neşe listesi' oluşturun. Zamanlayıcınızı 10 dakikaya ayarlayın ve aklınıza gelen mutluluk verici şeyleri yazın. Kendinizi düzeltmeyin. Bali'ye tatil gibi büyük maddeleri eklemekte de sabah kahvesinin tadı gibi küçük şeyleri eklemekte de sorun yok. Negatif bir ruh hali içindeyken, pozitifleri düşünmek zor olabilir, bu yüzden hızlı ve içgüdüsel olan ve duyuları harekete geçiren şeyler listeye eklemek için yararlı aktivitelerdir.'

Gelecek 24 saat içinde bu listedeki bir şeyi yapmaya çalışabilirsiniz.

Gelecek 24 saat içinde bu listedeki bir şeyi yapmaya çalışabilirsiniz.

Tamamladıktan sonra, keyif ve ruh halinizi 1'den 5'e kadar bir ölçekte değerlendirin. (5 en neşeli olmak üzere) 'Bu size neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını gösterir. Sonunda, hedefiniz neşe listenizdeki 3 veya daha yüksek bir puan alan bir şeyi her gün yapmak olabilir.'

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