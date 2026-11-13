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Bilim İnsanları Açıkladı: Duşta Önce Saçınızı mı Yıkamalısınız Vücudunuzu mu?

Bilim İnsanları Açıkladı: Duşta Önce Saçınızı mı Yıkamalısınız Vücudunuzu mu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 07:31
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X'te yıllardır süren 'duşta önce ne yıkanır' tartışması bilim insanlarına taşındı. Leicester Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone önce saçın yıkanmasını savunurken KSL Clinic'in klinik direktörü Dr. Matee Rajput tam tersi sırayı öneriyor.

Kaynak: Daily Mail

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Leicester Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone'a göre duşta sıra saç, yüz ve vücut şeklinde ilerliyor.

Leicester Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone'a göre duşta sıra saç, yüz ve vücut şeklinde ilerliyor.

Tartışma X'te, kullanıcıların kendi duş rutinlerini paylaşmasıyla alevlendi. Kimi kullanıcı duşa şampuanla başlayanların işinin bittiğini yazarken bir diğeri önce saçla ilgili her şeyi bitirip vücudu en sona bıraktığını, çünkü cilde bulaşan saç ürünü kalıntısının gözenekleri tıkayıp akneye yol açabileceğini söyledi. Bir üçüncü kullanıcı ise 'Yukarıdan aşağıya, yerçekimi kuralı' diyerek konuyu şakaya vurdu.

Daily Mail'e konuşan Freestone sırayı şöyle anlattı: 'Saçı yıkamak ve saç kremi sürmek ilk adım. Ardından yukarıdan aşağıya doğru önce yüz, sonra kollar, omuzlar ve sırt, en son belden aşağısı sabunlanıp durulanıyor.' Mikrobiyolog, vücudun teknik olarak iki günde bir yıkanmasının yeterli olduğunu, hijyene daha düşkün olanların ise her gün iyice yıkanması gerektiğini de ekledi.

Dr. Matee Rajput ise sırayı tamamen ters çeviriyor: Önce vücut, sonra yüz, en son saç.

Dr. Matee Rajput ise sırayı tamamen ters çeviriyor: Önce vücut, sonra yüz, en son saç.

KSL Clinic'in klinik direktörü Rajput, duşa vücutla başlanması gerektiğini söyledi. Gerekçesi, şampuan ve saç kremi kalıntısının ciltte ve saç derisinde uzun süre kalmasını önlemek. Rajput'a göre bu kalıntılar gözenekleri tıkayabiliyor ve saç köklerine zarar verebiliyor.

Saç kremi sürdükten sonra vücudu yıkama alışkanlığı da Rajput'un kaçınılmasını istediği bir durum. Saç derisinde fazla bekleyen ürün birikip kökleri tıkayabiliyor, tıpkı yüzdeki gözenekler gibi. Rajput, 'Bu tıkanıklık sağlıklı saç büyümesini engelliyor ve zamanla saçlarda incelmeye yol açabilir' dedi.

Freestone'un evinde havlular tek kullanımdan sonra 60 derecede yıkanıyor, duş başlığı her hafta fırçalanıyor.

Freestone'un evinde havlular tek kullanımdan sonra 60 derecede yıkanıyor, duş başlığı her hafta fırçalanıyor.

Freestone'un rutini hijyene ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyor. Evdeki havlular yalnızca bir kez kullanılıp doğrudan 60 derecede (140°F) yıkamaya atılıyor. Duş paspasları bir hafta kullanıldıktan sonra aynı şekilde sıcak yıkanıyor, duş başlığı ise haftada bir antibakteriyel el sabunuyla fırçalanıyor. Daily Mail, Freestone'u 'İngiltere'nin en temiz kadını olabilecek' biri olarak tanımladı.

Duş başlığı konusunda uyarısı net: 'Duş başlığı musluk suyundaki her şey tarafından kolonileştiriliyor. Duş başlığında Legionella olması hiç iyi bir fikir değil.'

Surrey Üniversitesi'nden Dr. Pablo Pereira-Doel'e göre vücut duşu için 3 dakika yeterli.

Surrey Üniversitesi'nden Dr. Pablo Pereira-Doel'e göre vücut duşu için 3 dakika yeterli.

Duşta sırayı tartışırken süre de ayrı bir konu. Surrey Üniversitesi'nde çevre bilimci olan Dr. Pablo Pereira-Doel, Daily Mail'e yaptığı açıklamada yalnızca vücut için yapılan bir duşta 3 dakikanın makul bir hedef olduğunu, saç da yıkanacaksa 2 dakika daha eklenebileceğini söyledi. Bu süre, suyun altında keyif yapılan 'serbest zamanı' da kapsıyor.

Pereira-Doel'e göre köpürtürken musluğu kapatan titiz kullanıcılar süreyi daha da kısaltabiliyor: hızlı bir vücut durulaması için 1 dakika, şampuanla 2 dakika, saç kremiyle birlikte 3 dakika yeterli olabiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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