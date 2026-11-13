Bilim İnsanları Açıkladı: Duşta Önce Saçınızı mı Yıkamalısınız Vücudunuzu mu?
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X'te yıllardır süren 'duşta önce ne yıkanır' tartışması bilim insanlarına taşındı. Leicester Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone önce saçın yıkanmasını savunurken KSL Clinic'in klinik direktörü Dr. Matee Rajput tam tersi sırayı öneriyor.
Kaynak: Daily Mail
Leicester Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone'a göre duşta sıra saç, yüz ve vücut şeklinde ilerliyor.
Dr. Matee Rajput ise sırayı tamamen ters çeviriyor: Önce vücut, sonra yüz, en son saç.
Freestone'un evinde havlular tek kullanımdan sonra 60 derecede yıkanıyor, duş başlığı her hafta fırçalanıyor.
Surrey Üniversitesi'nden Dr. Pablo Pereira-Doel'e göre vücut duşu için 3 dakika yeterli.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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