Bilim İnsanları Açıkladı: Duşta Önce Saçınızı mı Yıkamalısınız Vücudunuzu mu?

Tartışma X'te, kullanıcıların kendi duş rutinlerini paylaşmasıyla alevlendi. Kimi kullanıcı duşa şampuanla başlayanların işinin bittiğini yazarken bir diğeri önce saçla ilgili her şeyi bitirip vücudu en sona bıraktığını, çünkü cilde bulaşan saç ürünü kalıntısının gözenekleri tıkayıp akneye yol açabileceğini söyledi. Bir üçüncü kullanıcı ise 'Yukarıdan aşağıya, yerçekimi kuralı' diyerek konuyu şakaya vurdu.

Daily Mail'e konuşan Freestone sırayı şöyle anlattı: 'Saçı yıkamak ve saç kremi sürmek ilk adım. Ardından yukarıdan aşağıya doğru önce yüz, sonra kollar, omuzlar ve sırt, en son belden aşağısı sabunlanıp durulanıyor.' Mikrobiyolog, vücudun teknik olarak iki günde bir yıkanmasının yeterli olduğunu, hijyene daha düşkün olanların ise her gün iyice yıkanması gerektiğini de ekledi.