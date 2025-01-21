Bi' Garip Uyuşturucu Operasyonu: ‘Alkollüsünüz’ Diyerek Polisleri Kameraya Aldılar!
Bi' Garip Uyuşturucu Operasyonu: ‘Alkollüsünüz’ Diyerek Polisleri Kameraya Aldılar!
Bahçelievler’de bir taksi şoförü müşterilerinin uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenince panik butonuna basarak polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet eden şüpheliler polisleri alkollü olmakla suçladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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Bahçelievler’de bir taksi şoförü aracındaki müşterilerin şüpheli davranışları üzerine panik butonuna basarak yardım istedi. Polis ekipleri olay yerine intikal ettiğinde şüpheliler mukavemet göstererek polislerin alkollü olduğunu iddia edip cep telefonlarıyla kayıt almaya çalıştı.
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İşte o anlar:
Bunun üzerine gelen takviye ekiplerle şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında 7,2 gram marihuana, 24 bin 180 lira, 50 euro ve 200 dolar ele geçirildi.
Polis şüphelilerden B.E.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını itiraf etmesi üzerine çalışmaları derinleştirdi.
B.E.’nin ifadeleri doğrultusunda Esenyurt Zafer Mahallesi’nde bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 230 gram skunk, 12 gram esrar, hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirilirken S.T. ve O.G. isimli şüpheliler de yakalandı.
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Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 6 şüpheliden 3’ü serbest bırakılırken uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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