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Besim Tibuk, Zelenski Meselesi Hakkında Konuşurken Trump’a Küfürleri Sıraladı!

Besim Tibuk, Zelenski Meselesi Hakkında Konuşurken Trump’a Küfürleri Sıraladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 10:53

Besim Tibuk ve Cem Toker,  “Kanal Serbesti” adlı kanalın YouTube platformu üzerinden yayınlanan programında bir araya geldi. “Özgürlük, Demokrasi ve Türkiye’nin Geleceği Üzerine Derin Sohbet” başlığıyla yayınlanan programda, Zelenski ve Trump hakkında konuşulan kesit sosyal medyada gündeme geldi. Besim Tibuk, Zelenski’nin Trump tarafından yaşadıkları için öfkesine hakim olamadı, açtı ağzını yumdu gözünü. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Cem Toker, Tibuk’un sözleri karşısında dondu kaldı.

Cem Toker, Tibuk’un sözleri karşısında dondu kaldı.

Video karşısında sosyal medya kullanıcıları da yorumlarda buluştu.

Zelenski ve Trump’ın ilk bir araya geldikleri toplantılarında yaşanan kaos dünya gündemine oturmuştu. Zelenski’yi savunan birçok kişi olmakla birlikte üzülenler de olmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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sinan

Burdakine sallayamayanlar başka milletlere sallıyor napsin adamlar

herohe7189

OK kadin dabiq televole.

Pasif Kullanıcı

Zelenski kendini rezil etti başkasının silahıyla savaşa girersen olacağı bu Rusyayla savaşıcam diye bütün yeraltı kaynaklarını Trumpa kaptırdı toprakların bi... Devamını Gör