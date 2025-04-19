Besim Tibuk, Zelenski Meselesi Hakkında Konuşurken Trump’a Küfürleri Sıraladı!

Besim Tibuk ve Cem Toker, “Kanal Serbesti” adlı kanalın YouTube platformu üzerinden yayınlanan programında bir araya geldi. “Özgürlük, Demokrasi ve Türkiye’nin Geleceği Üzerine Derin Sohbet” başlığıyla yayınlanan programda, Zelenski ve Trump hakkında konuşulan kesit sosyal medyada gündeme geldi. Besim Tibuk, Zelenski’nin Trump tarafından yaşadıkları için öfkesine hakim olamadı, açtı ağzını yumdu gözünü. Gelin detaylara geçelim.