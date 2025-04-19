Besim Tibuk, Zelenski Meselesi Hakkında Konuşurken Trump’a Küfürleri Sıraladı!
Besim Tibuk ve Cem Toker, “Kanal Serbesti” adlı kanalın YouTube platformu üzerinden yayınlanan programında bir araya geldi. “Özgürlük, Demokrasi ve Türkiye’nin Geleceği Üzerine Derin Sohbet” başlığıyla yayınlanan programda, Zelenski ve Trump hakkında konuşulan kesit sosyal medyada gündeme geldi. Besim Tibuk, Zelenski’nin Trump tarafından yaşadıkları için öfkesine hakim olamadı, açtı ağzını yumdu gözünü. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Toker, Tibuk’un sözleri karşısında dondu kaldı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Burdakine sallayamayanlar başka milletlere sallıyor napsin adamlar
OK kadin dabiq televole.
Zelenski kendini rezil etti başkasının silahıyla savaşa girersen olacağı bu Rusyayla savaşıcam diye bütün yeraltı kaynaklarını Trumpa kaptırdı toprakların bi... Devamını Gör