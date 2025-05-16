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Berkin Elvan Davasında Yeni Gelişme: Berkin Elvan’ın Ölümüne Neden Olan Polisin Cezası Onandı

Berkin Elvan Davasında Yeni Gelişme: Berkin Elvan’ın Ölümüne Neden Olan Polisin Cezası Onandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.05.2025 - 12:08

Gezi Parkı eylemleri sırasında, polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre; Berkin Elvan’ın ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı.

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/berk...
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Berkin Elvan, 269 gün boyunca komada yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetmişti.

Berkin Elvan, 269 gün boyunca komada yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetmişti.

Gezi Parkı döneminin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu Berkin Elvan’ın öldürülmesi. 15 yaşındaki Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. 269 gün boyunca komada yaşam mücadelesi veren Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Polis memuruna verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı. 

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi polis memurunun suçu olası kasıtla işlediğini belirterek polis memuru Fatih Dalgalı’ya 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Karar istinafa taşınırken; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı’nın ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan cezasını onadı.

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberinin tüm detayları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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