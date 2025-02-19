onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Benfica'ya Hayat Veren Milli Futbolcumuz Orkun Kökçü Portekiz'in Gündeminde

Benfica'ya Hayat Veren Milli Futbolcumuz Orkun Kökçü Portekiz'in Gündeminde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 11:34

Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'nın başarısı için koşan Orkun Kökçü, kırmızı-beyazlı forma altındaki gollerine bir yenisini daha ekledi. 24 yaşındaki orta saha, Fransa ekibi Monaco ile karşılaştıkları Şampiyonlar Ligi maçında takımına turu getiren golü kaydetti. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu da gol sevinci yaşadı. Portekiz basını milli futbolcularımızı manşetlerine taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Benfica, ilk maçın avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı

Benfica, ilk maçın avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı

Lig formatında oynanan Devler Ligi'nde ilk 8'in dışında kalan Portekiz ekibi ve Monaco, son 16 için play-off etabında birbirlerinin rakibi olmuştu. Eşlemeden galip çıkan taraf Benfica oldu.

3-3 biten rövanşta maçın oyuncusu Orkun oldu seçildi

3-3 biten rövanşta maçın oyuncusu Orkun oldu seçildi

Geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan karşılaşmadan 1-0'la dönen kırmızı-beyazlılar, evinde rakibine diş geçiremese de tur atlamasını bildi. 3-3'lük beraberlikle sona eren maçta iki gol milli futbolcularımızdan geldi. Kerem 22'de takımını 1-0 öne geçirirken 84'te Orkun skoru belirledi. 24 yaşındaki orta, takımın en iyisi oldu, MVP ödülünü aldı.

Portekiz basınından övgüler geldi

Portekiz basınından övgüler geldi

  • Record: Mutlu son. Orkun Kökçü, Estadio da Luz'daki geceyi Benfica'nın kahramanı olarak tamamladı. Kökçü'nün golü Benfica'yı Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı, Türk oyuncu Devler Ligi'nde dördüncü golünü attı.

  • A Bola: Maçın sonucunu belirleyen gol, Orkun Kökçü'nün golüydü. Benfica'nın üçüncü golünü atan Türk futbolcu, Estadio da Luz'u çılgına çevirdi. Kırmızı-beyazlılar bu golle Şampiyonlar Ligi'nde turladı.

  • Zero Zero: Aktürkoğlu doğru yerde belirerek gecenin ilk golünü attı. Türk futbolcunun büyüsüne bu sene ilk kez kapılan Estadio da Luz'da büyük sevinç yaşandı. Orkun'un golünde ise statta meydana gelen sarsıntı, yanlışlıkla sismik bir aktivite olarak kaydedilmiş olabilir.

  • Sapo Desporto: Monaco karşısında açılışı Harry Potter olarak bilinen Kerem Aktürkoğlu yaptı. Bir diğer Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün seksen dördüncü dakikada attığı golle Işık Stadı çılgına döndü.

  • Glorioso 1904: Aktürkoğlu Estadio da Luz'a sihir getirdi ve Benfica Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi. Bir kez daha sihrini konuşturan Aktürkoğlu, gol atarak takımına en iyi şekilde katkı sağladı.

Maç özeti 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın