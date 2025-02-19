Benfica'ya Hayat Veren Milli Futbolcumuz Orkun Kökçü Portekiz'in Gündeminde
Benfica'ya Hayat Veren Milli Futbolcumuz Orkun Kökçü Portekiz'in Gündeminde
Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'nın başarısı için koşan Orkun Kökçü, kırmızı-beyazlı forma altındaki gollerine bir yenisini daha ekledi. 24 yaşındaki orta saha, Fransa ekibi Monaco ile karşılaştıkları Şampiyonlar Ligi maçında takımına turu getiren golü kaydetti. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu da gol sevinci yaşadı. Portekiz basını milli futbolcularımızı manşetlerine taşıdı.
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Benfica, ilk maçın avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
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3-3 biten rövanşta maçın oyuncusu Orkun oldu seçildi
Portekiz basınından övgüler geldi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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