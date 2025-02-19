Record: Mutlu son. Orkun Kökçü, Estadio da Luz'daki geceyi Benfica'nın kahramanı olarak tamamladı. Kökçü'nün golü Benfica'yı Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı, Türk oyuncu Devler Ligi'nde dördüncü golünü attı.

A Bola: Maçın sonucunu belirleyen gol, Orkun Kökçü'nün golüydü. Benfica'nın üçüncü golünü atan Türk futbolcu, Estadio da Luz'u çılgına çevirdi. Kırmızı-beyazlılar bu golle Şampiyonlar Ligi'nde turladı.

Zero Zero: Aktürkoğlu doğru yerde belirerek gecenin ilk golünü attı. Türk futbolcunun büyüsüne bu sene ilk kez kapılan Estadio da Luz'da büyük sevinç yaşandı. Orkun'un golünde ise statta meydana gelen sarsıntı, yanlışlıkla sismik bir aktivite olarak kaydedilmiş olabilir.

Sapo Desporto: Monaco karşısında açılışı Harry Potter olarak bilinen Kerem Aktürkoğlu yaptı. Bir diğer Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün seksen dördüncü dakikada attığı golle Işık Stadı çılgına döndü.