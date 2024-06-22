Belçika Romaya'yı 2-0 Mağlup Ederek EURO 2024'teki İlk Galibiyetini Aldı
Belçika Romaya'yı 2-0 Mağlup Ederek EURO 2024'teki İlk Galibiyetini Aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ikinci haftasında E Grubu’nda Belçika ile Romanya, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı maça hızlı başlayan Belçika, 2. dakikada Romelu Lukaku’nun pasında topla buluşan Youri Tielemans’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Bu gol ilk yarının da skoru oldu. 63. dakikada Lukaku’nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
80. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kevin De Bruyne topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla E Grubu’nda bütün takımlar 3 puana ulaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın