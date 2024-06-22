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Belçika Romaya'yı 2-0 Mağlup Ederek EURO 2024'teki İlk Galibiyetini Aldı

Belçika Romaya'yı 2-0 Mağlup Ederek EURO 2024'teki İlk Galibiyetini Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 00:29

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu’nun 2. maçında Belçika, Romanya’yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ikinci haftasında E Grubu’nda Belçika ile Romanya, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ikinci haftasında E Grubu’nda Belçika ile Romanya, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı maça hızlı başlayan Belçika, 2. dakikada Romelu Lukaku’nun pasında topla buluşan Youri Tielemans’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı maça hızlı başlayan Belçika, 2. dakikada Romelu Lukaku’nun pasında topla buluşan Youri Tielemans’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gol ilk yarının da skoru oldu. 63. dakikada Lukaku’nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu gol ilk yarının da skoru oldu. 63. dakikada Lukaku’nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

80. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kevin De Bruyne topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

80. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kevin De Bruyne topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla E Grubu’nda bütün takımlar 3 puana ulaştı.

Bu sonuçla E Grubu’nda bütün takımlar 3 puana ulaştı.
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