Beklentilerden Güçlü Gelen Veri Piyasaları Karıştırdı: ABD'den Gelen Kritik Veri Altını Düşürdü
Beklentilerden Güçlü Gelen Veri Piyasaları Karıştırdı: ABD'den Gelen Kritik Veri Altını Düşürdü
Piyasaların merakla beklediği ABD'nin tarım dışı istihdam verisi, analist tahminlerinin üzerinde geldi.
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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı.
Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesine indi. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerileyeceği şeklindeydi.
ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından euro/dolar paritesi 1,08450'den 1,08025'e kadar gerilerken, verinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası ons altın da 2.281,79 dolara geriledi.
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