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Beklentilerden Güçlü Gelen Veri Piyasaları Karıştırdı: ABD'den Gelen Kritik Veri Altını Düşürdü

Beklentilerden Güçlü Gelen Veri Piyasaları Karıştırdı: ABD'den Gelen Kritik Veri Altını Düşürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 16:00

Piyasaların merakla beklediği ABD'nin tarım dışı istihdam verisi, analist tahminlerinin üzerinde geldi.

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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında tarım dışı istihdam 303 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Ocak ayı için 229 binden 256 bine, Şubat ayı için 275 binden 270 revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesine indi. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerileyeceği şeklindeydi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesine indi. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerileyeceği şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,0, gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 232 bin, kamu istihdamında artışın 71 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı.

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından euro/dolar paritesi 1,08450'den 1,08025'e kadar gerilerken, verinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası ons altın da 2.281,79 dolara geriledi.

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından euro/dolar paritesi 1,08450'den 1,08025'e kadar gerilerken, verinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası ons altın da 2.281,79 dolara geriledi.
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