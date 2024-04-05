Beklentilerden Güçlü Gelen Veri Piyasaları Karıştırdı: ABD'den Gelen Kritik Veri Altını Düşürdü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,0, gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 232 bin, kamu istihdamında artışın 71 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı.