Behzat Ç.'ye Benzeyen Köpekten Etkinlik Ayağına Çocuk İşçi Çalıştıran Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Behzat Ç.'ye Benzeyen Köpekten Etkinlik Ayağına Çocuk İşçi Çalıştıran Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salı günü Twitter'da en çok hangi paylaşımlara gülmüşüz bakalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Cidden böyle oldu.
Bunu da mı çalmışlar?
O nasıl bir ön kamera?
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Harbi ayıymışsın.
Amirim?
İnsan mallaşabiliyor.
İndirim gibi indirim...
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