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Behzat Ç.'ye Benzeyen Köpekten Etkinlik Ayağına Çocuk İşçi Çalıştıran Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Behzat Ç.'ye Benzeyen Köpekten Etkinlik Ayağına Çocuk İşçi Çalıştıran Anneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.04.2024 - 18:18

Salı günü Twitter'da en çok hangi paylaşımlara gülmüşüz bakalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

Cidden böyle oldu.

Cidden böyle oldu.

Bunu da mı çalmışlar?

Bunu da mı çalmışlar?

O nasıl bir ön kamera?

O nasıl bir ön kamera?

👇

👇
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Harbi ayıymışsın.

Harbi ayıymışsın.

Amirim?

Amirim?

İnsan mallaşabiliyor.

İnsan mallaşabiliyor.

İndirim gibi indirim...

İndirim gibi indirim...

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Yarın görüşmek üzere 👋

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