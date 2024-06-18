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Bayramın İkinci Günü Eminönü'nde Yoğunluk: Dışarı Çıkacak Olanlar Bir Daha Düşünsün!

Bayramın İkinci Günü Eminönü'nde Yoğunluk: Dışarı Çıkacak Olanlar Bir Daha Düşünsün!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 10:21

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz oldu. Havaların da ısınmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar kendini dışarı attı. Bayramın ikinci gününde İstanbul'un tarihi yerlerinden Eminönü'nde yoğunluk oluştu.

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Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olanlar sıcak havayı da fırsat bilip turistik yerleri gezmeye çıktı.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olanlar sıcak havayı da fırsat bilip turistik yerleri gezmeye çıktı.

Megakentin özellikle tarihi ve turistik yerlerinde yoğun insan kalabalığı oluştu. Her gün görmeye alışkın olduğumuz kalabalık bu sefer otobüs ve metrolarda olmadı. Vatandaşlar vapuru tercih edince yoğunluk duraklarda değil iskelelerde yaşandı.

Bayramın birinci günü özellikle Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayramın birinci günü özellikle Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Vapura binmek için uzun kuyruklar oluşturanlar saatlerce bekleyiş sonrası Adalar'a ulaştı.

Bayramın ikinci günü de tablo değişmedi. Bu kez Üsküdar İskelesi'nde yoğunluk sıcaklıkla birleşince dayanılmaz hale geldi.

Bayramın ikinci günü de tablo değişmedi. Bu kez Üsküdar İskelesi'nde yoğunluk sıcaklıkla birleşince dayanılmaz hale geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma araçları bayram dolayısıyla ücretsiz oldu. Hal böyle olunca hem yerli hem yabancı turistler aynı anda Eminönü'nde kalabalık oluşturdu.

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Leyla saltık

sırf bedava diye bu kalabalık, sıkıntı, ayakta saatlerce birsürü insanla dip dibe durmak yapılacak şey degil..birgun o vapurlardan biri baticak diye korkuyor... Devamını Gör

z2

Bu kış bir salgın hastalık daha gelir büyük ihtimalle. Bedava ulaşım ❤️

OCREATUS

Hiçbiere gitmedim, evde yatıom