Bayramın İkinci Günü Eminönü'nde Yoğunluk: Dışarı Çıkacak Olanlar Bir Daha Düşünsün!
Bayramın İkinci Günü Eminönü'nde Yoğunluk: Dışarı Çıkacak Olanlar Bir Daha Düşünsün!
Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz oldu. Havaların da ısınmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar kendini dışarı attı. Bayramın ikinci gününde İstanbul'un tarihi yerlerinden Eminönü'nde yoğunluk oluştu.
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Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olanlar sıcak havayı da fırsat bilip turistik yerleri gezmeye çıktı.
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Bayramın birinci günü özellikle Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Bayramın ikinci günü de tablo değişmedi. Bu kez Üsküdar İskelesi'nde yoğunluk sıcaklıkla birleşince dayanılmaz hale geldi.
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sırf bedava diye bu kalabalık, sıkıntı, ayakta saatlerce birsürü insanla dip dibe durmak yapılacak şey degil..birgun o vapurlardan biri baticak diye korkuyor... Devamını Gör
Bu kış bir salgın hastalık daha gelir büyük ihtimalle. Bedava ulaşım ❤️
Hiçbiere gitmedim, evde yatıom