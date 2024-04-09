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Bayramı Hangi Oyularla Getirdik? Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları

Bayramı Hangi Oyularla Getirdik? Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.04.2024 - 16:40

Steam'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları karşımızda. Bakalım Ramazanı geride bırakıp yavaş yavaş bayramı karşılamaya hazırlandığımız bu haftada ülkemizdeki oyuncular en çok neler oynamışlar?

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1. Listenin zirvesi bu hafta da değişmedi.

1. Listenin zirvesi bu hafta da değişmedi.

Counter-Strike 2 bu hafta da alıştığımız konumunu korumayı başarıyor. Son güncellemeyle birlikte ortaya çıkan bir açık sebebiyle konsol komutlarını kullanarak oyun içerisinde hile yapmak mümkün hale gelince ortalık epey karışmıştı. Valve ise bu açığı 24 saatin ardından düzeltmişti.

2. Helldivers 2 tam aradığımız kan çıktı!

2. Helldivers 2 tam aradığımız kan çıktı!

Hem geliştiricilerini, hem de yayıncısı Sony'i dahi şaşırtan bir başarıya imza atan Helldivers 2 kısa süre içinde müthiş bir satış rekoru kırdı. Tüm dünya ile birlikte ülkemizdeki oyuncular da galaksinin dört köşesine demokrasi dağıtma fikrine bayılıp savaşa dahil olmakta gecikmediler. Çıkışının üzerinden on hafta geçmiş olan Helldivers 2 bu hafta iki sıralık yükselişte.

3. Listenin bir diğer gediklisi ise EA Sports FC 24.

3. Listenin bir diğer gediklisi ise EA Sports FC 24.

EA'nin FIFA ismini ardında bıraktıktan sonra çıkarttığı oyunun satışları yüzleri güldürse de oyunun yorumları kullanıcılar cephesinde 'karışık' seviyesinden ileri bir türlü gidemiyor. Tüm bunlara karşın neredeyse her hafta olduğu bu hafta da EA Sports FC 24'ü listenin ilk beşi içinde görüyoruz.

4. Ücretsiz hafta sonu etkinliği The Elder Scrolls Online'a yaradı.

4. Ücretsiz hafta sonu etkinliği The Elder Scrolls Online'a yaradı.

Oyun dünyasının en köklü ve sevilen serilerinden olan The Elder Scrolls'un bizleri Tamriel'in uçsuz bucaksız dünyasına götüren oyunu The Elder Scrolls Online bu hafta sonu boyunca oynaması tamamen ücretsiz olmuştu. Ayrıca yüzde 75'lik dev indirimle fiyatı 2,99 dolara düşen oyun üç sıra birden yükselerek ilk beşe adını yazdırmayı başardı.

5. Call of Duty ise uzun haftaların ardından yeniden üst sıralarda.

5. Call of Duty ise uzun haftaların ardından yeniden üst sıralarda.

Oyunlarla pek içli dışlı olmayanların dahi muhakkak aşina olduğu Call of Duty serisinin Modern Warfare III, Modern Warfare II ve Warzone halkaları için bir çatı görevi gören Call of Duty, Warzone'da yeni sezonun başlamasının etkisini görerek tam yirmi yedi sıra birden yükseldi!

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Black Desert

  • Content Warning

  • Hearts of Iron IV

  • GTA V

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Legend Chaz

15 senedir değişen bir şey yok abi koca ülkenin gaming sektörü hâlâ Kalofdati, Fifa ve Ce se arasında dönüyor lol Pc gaming tabii biraz daha popülerleşti, ... Devamını Gör