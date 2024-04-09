Bayramı Hangi Oyularla Getirdik? Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları

Hem geliştiricilerini, hem de yayıncısı Sony'i dahi şaşırtan bir başarıya imza atan Helldivers 2 kısa süre içinde müthiş bir satış rekoru kırdı. Tüm dünya ile birlikte ülkemizdeki oyuncular da galaksinin dört köşesine demokrasi dağıtma fikrine bayılıp savaşa dahil olmakta gecikmediler. Çıkışının üzerinden on hafta geçmiş olan Helldivers 2 bu hafta iki sıralık yükselişte.