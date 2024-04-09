Bayramı Hangi Oyularla Getirdik? Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları
Bayramı Hangi Oyularla Getirdik? Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları
Steam'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları karşımızda. Bakalım Ramazanı geride bırakıp yavaş yavaş bayramı karşılamaya hazırlandığımız bu haftada ülkemizdeki oyuncular en çok neler oynamışlar?
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1. Listenin zirvesi bu hafta da değişmedi.
2. Helldivers 2 tam aradığımız kan çıktı!
3. Listenin bir diğer gediklisi ise EA Sports FC 24.
4. Ücretsiz hafta sonu etkinliği The Elder Scrolls Online'a yaradı.
5. Call of Duty ise uzun haftaların ardından yeniden üst sıralarda.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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15 senedir değişen bir şey yok abi koca ülkenin gaming sektörü hâlâ Kalofdati, Fifa ve Ce se arasında dönüyor lol Pc gaming tabii biraz daha popülerleşti, ... Devamını Gör