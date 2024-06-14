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Bayramda Kahkahamız Eksik Olmasın Diyenler İçin Birbirinden Eğlenceli 15 Dizi

Bayramda Kahkahamız Eksik Olmasın Diyenler İçin Birbirinden Eğlenceli 15 Dizi

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 21:42

Bayramı evde geçireceğiniz için üzülüyor musunuz? Üzülmeyin! Onedio Moral Servisi olarak modunuzu yükseltecek öneriler bizde!

Bu komedi dizilerini izleyip neşenize neşe katın. İyi seyirler!

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1. Prens

1. Prens

IMDb: 8.2

Bongomya'nın adı konmamış Prens'inin eğlenceli hikayesini anlatan dizide aldığınız her doğru karar için şükredeceksiniz 😅

Oyuncular: Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin

Yönetmen: Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu

2. Brooklyn Nine-Nine

2. Brooklyn Nine-Nine

IMDb: 8.4

Dedektif Jake Peralta ve arkadaşlarının NYPD'nin 99. Karakol Bölgesi'ndeki maceraları kahkahaya boğulmanıza yol açabilir.

Oyuncular: 

Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews

Yönetmen: Michael McDonald, vd.

3. Friends

3. Friends

IMDb: 8.9

Manhattan'da yaşayan altı sıkı dostun eğlence dolu hikayelerini duymayan kalmamıştır sanırım.

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer

Yönetmen: Gary Halvorson, vd.

4. How I Met Your Mother

4. How I Met Your Mother

IMDb: 8.3

5 kişilik yakın arkadaş grubunda yer alan Ted Mosby'nin çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını geçmişe dönük anlatma çabası dünyanın en güzel hikayelerinden birine dönüşmüş.

Oyuncular: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan

Yönetmen: Pamela Fryman, vd.

5. The Big Bang Theory

5. The Big Bang Theory

IMDb: 7.6

Sosyal açıdan engelli olan Sheldon Cooper'ın bazı benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalışı hikaye alınıyor.

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Montana Jordan

Yönetmen: Mark Cendrowski, vd.

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6. The Office

6. The Office

IMDb: 9

Dizide iş gününün ego çatışmalarını, uygunsuz davranışları ve can sıkıntısını bir grup ofis çalışanları üzerinden anlatılıyor.

Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski

Yönetmen: Paul Feig, vd.

7. Seinfeld

7. Seinfeld

IMDb: 8.9

Dizide nevrotik New York City stand-up komedyeni Jerry Seinfeld ve onun aynı derecede nevrotik New York City arkadaşlarının talihsizlikleri anlatılıyor. 

Oyuncular: Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards

Yönetmen: Andy Ackerman, vd.

8. Fleabag

8. Fleabag

IMDb: 8.7

Dizide Londra'daki hayatla başa çıkmaya çalışan ve yakın zamanda yaşadığı bir trajediyle baş etmeye çalışan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman

Yönetmen: Harry Bradbeer

9. Sex Education

9. Sex Education

IMDb: 8.3

Annesi seks terapisti olan bir ergenin, okulda yeraltında bir seks terapisi kliniği kurmak için iş birliği yaptığı arkadaşıyla arasında gelişen duygusal bağ ve eğlenceli hikayeler dizide anlatılıyor.

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Yönetmen: Ben Taylor, vd.

10. Wednesday

10. Wednesday

IMDb: 8.1

Wednesday Addams'ın, ortaya çıkan psişik yeteneğinde ustalaşmaya, bir cinayet serisini engellemeye ve ebeveynlerini karıştıran gizemi çözmeye çalıştığı öğrencilik yıllarını anlatan dizide farklı tarzda bir eğlence sunuyor.

Oyuncular: Jenna Ortega, Emma Myers, Hunter Doohan

Yönetmen: Tim Burton, vd.

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11. Two and a Half Man

11. Two and a Half Man

IMDb: 7.1

Dizide bir gözde bekarın, karısı tarafından terk edilen arkadaşı ve onun 10 yaşındaki oğlu Jake’in evine taşınmasıyla gelişen olaylar konu alınıyor.

Oyuncular: Jon Cryer, Angus T. Jones, Conchata Ferrell

Yönetmen: James Widdoes, vd.

12. Modern Family

12. Modern Family

IMDb: 8.5

Birbirinden farklı ama akrabalık bağıyla bağlı üç ailenin kahkahaya boğan hikayesinin anlatıldığı diziyi çok seveceksiniz.

Oyuncular: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen

Yönetmen: Gail Mancuso, vd.

13. Rick & Morty

13. Rick & Morty

IMDb: 9.1

Dizide çılgın bir bilim insanının ve endişeli torununun parçalanmış aile hayatları, boyutlar arası maceralarıyla daha da karmaşık hale geliyor.

Yönetmen: Wesley Archer

14. Bojack Horseman

14. Bojack Horseman

IMDb: 8.8

80'li ve 90'lı yıllarda televizyonda yayınlanan Horsin' Around'ın yıldızı BoJack Horseman'ın eski hayatından tamamen bambaşka bir biçimde, her şeyden şikayet ederek yaşamasını konu alıyor.

Yönetmen: Amy Winfrey, vd.

15. Gibi

15. Gibi

IMDb: 9.0

Dizide Yılmaz ve İlkkan'ın sürekli tartışıp birlikte yaşadıkları absürt hayat hikayeleri konu alınıyor.

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan

Yönetmen: Ömer Sinir, vd.

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Osman Elmallı

neden türk dizisi yok