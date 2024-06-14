Bayramda Kahkahamız Eksik Olmasın Diyenler İçin Birbirinden Eğlenceli 15 Dizi

IMDb: 8.3

Annesi seks terapisti olan bir ergenin, okulda yeraltında bir seks terapisi kliniği kurmak için iş birliği yaptığı arkadaşıyla arasında gelişen duygusal bağ ve eğlenceli hikayeler dizide anlatılıyor.

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Yönetmen: Ben Taylor, vd.