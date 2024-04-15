Başrolünde Nur Sürer'in Yer Aldığı 'Mukadderat' Filminin Oyuncu Kadrosuna 4 Bomba İsim Dahil Oldu!
Başrolünde Nur Sürer'in Yer Aldığı 'Mukadderat' Filminin Oyuncu Kadrosuna 4 Bomba İsim Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
İki sezondur “Aile” dizisinde Hülya Soykan karakterine hayat veren Nur Sürer, bambaşka bir karakterle 'Mukadderat' filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Şimdiden merak uyandıran filmin oyuncu kadrosuna 4 flaş isim dahil oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son olarak “Aile” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Nur Sürer, 'Camdaki Kız’da beraber çalıştığı Nadim Güç’ün yöneteceği “Mukadderat” filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Nur Sürer başrolünü oynayacağı kara komedi türündeki filmde eşi Recep’i kaybeden bir kadına hayat verecek.
'Sultan' rolüne hayat verecek olan Nur Sürer, bu defa bambaşka bir karakterle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
Başarılı yönetmen Nadim Güç’ün yöneteceği filmin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şimdiden büyük merak uyandıran filmde 4 önemli isim yer alacak.
Aslıhan Gürbüz, filmde Nur Sürer'in hayat verdiği 'Sultan'ın büyük kızı 'Reyhan' rolünde izleyici karşısına çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
En son 'Bihter' filminde 'Adnan' karakterinde izlediğimiz yetenekli oyuncu Osman Sonat, 'Sultan' karakterinin oğlu Nevzat'a hayat verecek.
Sinema oyuncusu Sacide Taşaner filmde Sultan’ın arkadaşı Hanife’ye hayat verecek.
'Ömer' dizisinin 'Nuran'ı Gülçin Kültür filmde Nevzat’ın eşi Cavidan karakterini canlandıracak.
Erdi Işık’ın yazdığı ve haziran ayında Kastamonu Cide’de çekilecek olan filmin detaylarını dört gözle bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda