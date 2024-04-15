Usta Yönetmen Guillermo Del Toro Kimsenin Pek Bilmediği Korku Filmini Öve Öve Bitiremedi!
Usta Yönetmen Guillermo Del Toro Kimsenin Pek Bilmediği Korku Filmini Öve Öve Bitiremedi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/714411/...
Modern çağın sevilen yönetmenlerinden Guillermo del Toro, pek bilinmeyen korku filmi 'The Borderlands'den övgüyle bahsetti.
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Şimdiye kadar üç Oscar ödülü alan 'Pinokyo' filminin usta yönetmeni Guillermo del Toro, pek çok filmiyle başarılı olmuş bir yönetmen.
En son başarılı oyuncu kadrosuyla sinemaseverleri şimdiden heyecanlandıran 'Frankenstein' filminin yönetmenliğini üstlendi.
Modern çağın en beğenilen yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Guillermo del Toro, aralarında Pan'ın Labirenti, Hellboy, Kabus Sokağı ve Pinokyo'nun da bulunduğu çok sayıda beğenilen filme imza attı.
Yetenekli sinemacı, 'Pinokyo' uyarlamasıyla En İyi Animasyon ve 2017 yapımı 'Suyun Sesi'yle En İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil olmak üzere toplam üç Oscar'a layık görüldü.
59 yaşındaki Meksikalı del Toro, sosyal medyada 'The Borderlands' adlı bir filmden övgüyle bahsetti.
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"Gerçekten eşsiz bir film" diye niteledi.👇
2,5 milyona yakın takipçisine tavsiyede bulunan ödüllü yönetmen, "bilge ve sürükleyici" ifadelerini kullandığı film için "bilinmeyen bir cevher" yorumunu yaptı.
2013 yapımı korku filmi 'The Borderlands', gizemli olayları aydınlatmak için ücra bir kiliseye giden Vatikan müfettişlerinden oluşan bir ekibi konu alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ise Gordon Kennedy, Robin Hill, Aidan McArdle, Sarah Annis, Lee Arnold ve Drew Casson gibi nispeten tanınmamış isimler yer alıyor.
Filmi izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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