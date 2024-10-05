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Başkasıyla Görüştüğünü Saklamak İçin Sevgilisine Tavır Yapan Erkek Sosyal Medyada İfşa Oldu!

Başkasıyla Görüştüğünü Saklamak İçin Sevgilisine Tavır Yapan Erkek Sosyal Medyada İfşa Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 09:59

Manipülasyon nedir, nasıl yapılır? Öyle ilişkiler var ki sorunu anlamak için dışarıdan bakmak şarttır! Zira yaşarken manipüle edildiğinizi anlamak zor... Üstelik bu kişiler hep haklıdır ve siz haksızlığınızla baş başa kalıp her zaman kaybeden, kabullenen ya da suçlanan taraftasınızdır. Kendi yaptığını gizlemek için sevgilisini suçlayan erkekle tanışmaya hazır olun! 

İşte, başlıyoruz...

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Mutlaka karşılaşmışsınızdır, "Kendi yaptıklarını gizlemek için sevgilisine tavır alan bir kişiyle." Ve bu kişi sizi öyle altüst etmiştir ki ne yapsanız suçlu olacağınızı artık biliyorsunuzdur.

Bu yüzden sosyal medya platformu X üzerinden @cokabarttin kullanıcı adlı hesabın paylaştığı flood sizi hem şaşırtacak hem de 'Ben bunu yaşadım' dedirtecek.

Hasta yatağında durduk yere suçlu olan kızın, erkek arkadaşını nasıl da yakaladığını görmeye hazır olun! Ama şimdiden söyleyelim, sosyal medya ikiye bölündü: Kadın mı haklı, erkek mi? 👇

Hasta yatağında durduk yere suçlu olan kızın, erkek arkadaşını nasıl da yakaladığını görmeye hazır olun! Ama şimdiden söyleyelim, sosyal medya ikiye bölündü: Kadın mı haklı, erkek mi? 👇
twitter.com

"Kavga etmek istemiyorum" 👇

"Kavga etmek istemiyorum" 👇
twitter.com

"Kusura bakma sinirlendiğim için" 👇

"Kusura bakma sinirlendiğim için" 👇
twitter.com

"Bir şey yok " 👇

"Bir şey yok " 👇
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Hiç haberi de yok: "Ben mi?" 👇

Hiç haberi de yok: "Ben mi?" 👇

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"Görmeleri neyi değiştirir" 👇

"Görmeleri neyi değiştirir" 👇
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"Çünkü kendi kafanda bitirmişsin" 👇

"Çünkü kendi kafanda bitirmişsin" 👇

"Evet bir kızlaydım doğru..." 👇

"Evet bir kızlaydım doğru..." 👇

Bahane de hazır: "Kız deseydim topa tutardın beni" 👇

Bahane de hazır: "Kız deseydim topa tutardın beni" 👇

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"İsmini bile bilmiyorum kızın" 👇

"İsmini bile bilmiyorum kızın" 👇
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"Öyle olsun" 👇

"Öyle olsun" 👇

"Aynı şey mi?" Değil mi? 👇

"Aynı şey mi?" Değil mi? 👇

Özür kartı da geldi... 👇

Özür kartı da geldi... 👇

"Kendi hatanı görmüyorsun" 👇

"Kendi hatanı görmüyorsun" 👇
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"Beni anlamamak için uğraşın..." 👇

"Beni anlamamak için uğraşın..." 👇

"...Seni üzüp bırakmam..." 👇

"...Seni üzüp bırakmam..." 👇

"Ben istiyorum ve konuşacağız" 👇

"Ben istiyorum ve konuşacağız" 👇

"Sadece kendimi mi düşüyorum ben?" 👇

"Sadece kendimi mi düşüyorum ben?" 👇
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Manipülasyon 101 👇

Manipülasyon 101 👇
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Biraz da astroloji 👇

Biraz da astroloji 👇
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Haklısın, yaşarken anlayamıyor insan... 👇

Haklısın, yaşarken anlayamıyor insan... 👇
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"Güvenmediğin ilişkide yaptığın açıklama..." 👇

"Güvenmediğin ilişkide yaptığın açıklama..." 👇
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Tabii erkeğin haklı olduğunu düşünenler de vardı! 👇

Tabii erkeğin haklı olduğunu düşünenler de vardı! 👇
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Hiç şaşmaz! 👇

Hiç şaşmaz! 👇
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