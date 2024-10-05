Başkasıyla Görüştüğünü Saklamak İçin Sevgilisine Tavır Yapan Erkek Sosyal Medyada İfşa Oldu!

Manipülasyon nedir, nasıl yapılır? Öyle ilişkiler var ki sorunu anlamak için dışarıdan bakmak şarttır! Zira yaşarken manipüle edildiğinizi anlamak zor... Üstelik bu kişiler hep haklıdır ve siz haksızlığınızla baş başa kalıp her zaman kaybeden, kabullenen ya da suçlanan taraftasınızdır. Kendi yaptığını gizlemek için sevgilisini suçlayan erkekle tanışmaya hazır olun!

İşte, başlıyoruz...