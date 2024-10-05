Başkasıyla Görüştüğünü Saklamak İçin Sevgilisine Tavır Yapan Erkek Sosyal Medyada İfşa Oldu!
Başkasıyla Görüştüğünü Saklamak İçin Sevgilisine Tavır Yapan Erkek Sosyal Medyada İfşa Oldu!
Manipülasyon nedir, nasıl yapılır? Öyle ilişkiler var ki sorunu anlamak için dışarıdan bakmak şarttır! Zira yaşarken manipüle edildiğinizi anlamak zor... Üstelik bu kişiler hep haklıdır ve siz haksızlığınızla baş başa kalıp her zaman kaybeden, kabullenen ya da suçlanan taraftasınızdır. Kendi yaptığını gizlemek için sevgilisini suçlayan erkekle tanışmaya hazır olun!
İşte, başlıyoruz...
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Mutlaka karşılaşmışsınızdır, "Kendi yaptıklarını gizlemek için sevgilisine tavır alan bir kişiyle." Ve bu kişi sizi öyle altüst etmiştir ki ne yapsanız suçlu olacağınızı artık biliyorsunuzdur.
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Hasta yatağında durduk yere suçlu olan kızın, erkek arkadaşını nasıl da yakaladığını görmeye hazır olun! Ama şimdiden söyleyelim, sosyal medya ikiye bölündü: Kadın mı haklı, erkek mi? 👇
"Kavga etmek istemiyorum" 👇
"Kusura bakma sinirlendiğim için" 👇
"Bir şey yok " 👇
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Hiç haberi de yok: "Ben mi?" 👇
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"Görmeleri neyi değiştirir" 👇
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"Çünkü kendi kafanda bitirmişsin" 👇
"Evet bir kızlaydım doğru..." 👇
Bahane de hazır: "Kız deseydim topa tutardın beni" 👇
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"İsmini bile bilmiyorum kızın" 👇
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"Öyle olsun" 👇
"Aynı şey mi?" Değil mi? 👇
Özür kartı da geldi... 👇
"Kendi hatanı görmüyorsun" 👇
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"Beni anlamamak için uğraşın..." 👇
"...Seni üzüp bırakmam..." 👇
"Ben istiyorum ve konuşacağız" 👇
"Sadece kendimi mi düşüyorum ben?" 👇
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Manipülasyon 101 👇
Biraz da astroloji 👇
Haklısın, yaşarken anlayamıyor insan... 👇
"Güvenmediğin ilişkide yaptığın açıklama..." 👇
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Tabii erkeğin haklı olduğunu düşünenler de vardı! 👇
Hiç şaşmaz! 👇
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