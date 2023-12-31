Başka Bir Evrende! Yapay Zekayla Oluşturulmuş Paralel Evrende Türkiye Manzaralarını Görünce İçiniz Gidecek

Paralel evrenler hipotez olsa da orada bulunan diğer yaşantılarımızı hem bireysel hem de kolektif olarak hepimiz merak ederiz. Peki Türkiye paralel evrende nasıl bir yer olurdu? İşte karşınızda Onedio olarak yapay zekaya çizdirdiğimiz 'Paralel evrende Türkiye işte böyle bir ülke ya' dedirtecek birbirinden toplumsal mesajlı görseller!

Hazırsanız başlayalım!