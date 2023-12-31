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Başka Bir Evrende! Yapay Zekayla Oluşturulmuş Paralel Evrende Türkiye Manzaralarını Görünce İçiniz Gidecek

Başka Bir Evrende! Yapay Zekayla Oluşturulmuş Paralel Evrende Türkiye Manzaralarını Görünce İçiniz Gidecek

Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 12:01

Paralel evrenler hipotez olsa da orada bulunan diğer yaşantılarımızı hem bireysel hem de kolektif olarak hepimiz merak ederiz. Peki Türkiye paralel evrende nasıl bir yer olurdu? İşte karşınızda Onedio olarak yapay zekaya çizdirdiğimiz 'Paralel evrende Türkiye işte böyle bir ülke ya' dedirtecek birbirinden toplumsal mesajlı görseller!

Hazırsanız başlayalım!

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1. Dövizcinin kapısından şöyle çıksak ya!

1. Dövizcinin kapısından şöyle çıksak ya!

2. Var bi' hayalimiz...

2. Var bi' hayalimiz...

3. İstek değil ihtiyaç: Düzensiz göçmen sorununa "düzenli göç" politikası

3. İstek değil ihtiyaç: Düzensiz göçmen sorununa "düzenli göç" politikası

4. Türkiye sokaklarında gece yürüyüşüne çıkmayanı dövüyorlar kıvamına gelsek? Neyse paralel evrendeyiz şiddete şiddetle hayır:

4. Türkiye sokaklarında gece yürüyüşüne çıkmayanı dövüyorlar kıvamına gelsek? Neyse paralel evrendeyiz şiddete şiddetle hayır:

5. O gece benzin istasyonlarının ışıkları hiç sönmese...

5. O gece benzin istasyonlarının ışıkları hiç sönmese...
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6. Beni, seni, bizi düzeltecek o konser:

6. Beni, seni, bizi düzeltecek o konser:

7. Deprem normalimiz olsa ve ondan hiç korkmasak...

7. Deprem normalimiz olsa ve ondan hiç korkmasak...

8. Ve sabahlara kadar iki lafın belini kırsak ne güzel olurdu değil mi?

8. Ve sabahlara kadar iki lafın belini kırsak ne güzel olurdu değil mi?

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