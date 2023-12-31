Başka Bir Evrende! Yapay Zekayla Oluşturulmuş Paralel Evrende Türkiye Manzaralarını Görünce İçiniz Gidecek
Başka Bir Evrende! Yapay Zekayla Oluşturulmuş Paralel Evrende Türkiye Manzaralarını Görünce İçiniz Gidecek
Paralel evrenler hipotez olsa da orada bulunan diğer yaşantılarımızı hem bireysel hem de kolektif olarak hepimiz merak ederiz. Peki Türkiye paralel evrende nasıl bir yer olurdu? İşte karşınızda Onedio olarak yapay zekaya çizdirdiğimiz 'Paralel evrende Türkiye işte böyle bir ülke ya' dedirtecek birbirinden toplumsal mesajlı görseller!
Hazırsanız başlayalım!
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1. Dövizcinin kapısından şöyle çıksak ya!
2. Var bi' hayalimiz...
3. İstek değil ihtiyaç: Düzensiz göçmen sorununa "düzenli göç" politikası
4. Türkiye sokaklarında gece yürüyüşüne çıkmayanı dövüyorlar kıvamına gelsek? Neyse paralel evrendeyiz şiddete şiddetle hayır:
5. O gece benzin istasyonlarının ışıkları hiç sönmese...
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6. Beni, seni, bizi düzeltecek o konser:
7. Deprem normalimiz olsa ve ondan hiç korkmasak...
8. Ve sabahlara kadar iki lafın belini kırsak ne güzel olurdu değil mi?
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