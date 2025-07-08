"Basel" Olarak Bilinen Sosyal Medya Fenomeni Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı
X'te baselkanir kullanıcı adıyla tanınan Basel rumuzlu Bekir Aslan için gözaltı kararı çıktı. Evinden gözaltına alınan Aslan İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltı kararını ise avukatı duyurdu. Aslan tahliye olduktan 13 gün sonra yeniden gözaltına alınmış oldu.
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Basel rumuzlu Bekir Aslan 11 Nisan 2025'te de tutuklanmıştı.
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Bekir Aslan'ın avukatı gözaltını doğrularken müvekkilinin sabıkası olmadığını belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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