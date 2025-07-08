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"Basel" Olarak Bilinen Sosyal Medya Fenomeni Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı

"Basel" Olarak Bilinen Sosyal Medya Fenomeni Bekir Aslan Yeniden Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 21:56

X'te baselkanir kullanıcı adıyla tanınan Basel rumuzlu Bekir Aslan için gözaltı kararı çıktı. Evinden gözaltına alınan Aslan İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltı kararını ise avukatı duyurdu. Aslan tahliye olduktan 13 gün sonra yeniden gözaltına alınmış oldu.

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Basel rumuzlu Bekir Aslan 11 Nisan 2025'te de tutuklanmıştı.

Basel rumuzlu Bekir Aslan 11 Nisan 2025'te de tutuklanmıştı.

Türkiye İşçi Partisi’nin Gülhane Parkı eyleminde gözaltına alınan ve 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanan Aslan 77 gün cezaevinde kalmış ve geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılmıştı.

Bekir Aslan'ın avukatı gözaltını doğrularken müvekkilinin sabıkası olmadığını belirtti.

Bekir Aslan'ın avukatı gözaltını doğrularken müvekkilinin sabıkası olmadığını belirtti.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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