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Başarı Merdivenleri Hızlı Adımlarla Tırmanan Profesyonel Tenis Oyuncusu Zeynep Sönmez Kimdir? Başarıları Ne?

Başarı Merdivenleri Hızlı Adımlarla Tırmanan Profesyonel Tenis Oyuncusu Zeynep Sönmez Kimdir? Başarıları Ne?

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 14:58

Profesyonel tenis dünyasında adından sıkça söz ettiren Zeynep Sönmez, başarı merdivenlerini hızla tırmanmaya devam ediyor. Peki Zeynep Sönmez kimdir? başarıları nelerdir? 

Detaylar içeriğimizde 👇🏻

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya’da düzenlenen WTA 500 Turnuvası’nda dünya 58 numarası Arantxa Rus’u 2-1 yenerek bir WTA 500 turnuvasında ilk kez ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya’da düzenlenen WTA 500 Turnuvası’nda dünya 58 numarası Arantxa Rus’u 2-1 yenerek bir WTA 500 turnuvasında ilk kez ikinci tura yükseldi.

30 Nisan 2002'de dünyaya gelen milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta (Roland Garros) gösterdiği performans sonrasında dikkatleri üzerine çeken sporculardan biri oldu.

30 Nisan 2002'de dünyaya gelen milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta (Roland Garros) gösterdiği performans sonrasında dikkatleri üzerine çeken sporculardan biri oldu.

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda yer aldığı turnuva sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duygularını paylaştı 👇🏻

2023 yılında tenis kariyerinde dikkat çekici başarılara imza atan Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tekler sıralamasında kariyer rekorunu kırarak 526 puanla ön plana çıkmış ve çiftler alanında da 20 Eylül 2021'de kazandığı 961 kariyer rekoruyla WTA'da adından söz ettirdi.

2023 yılında tenis kariyerinde dikkat çekici başarılara imza atan Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tekler sıralamasında kariyer rekorunu kırarak 526 puanla ön plana çıkmış ve çiftler alanında da 20 Eylül 2021'de kazandığı 961 kariyer rekoruyla WTA'da adından söz ettirdi.

Turda ITF tekler şampiyonluğu bulunan Sönmez aynı zamanda ülkemizi Billie Jean King Cup'ta temsil ediyor.

Turda ITF tekler şampiyonluğu bulunan Sönmez aynı zamanda ülkemizi Billie Jean King Cup'ta temsil ediyor.
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Genç yaşına rağmen Türk tenisinde önemli bir yer edinen milli tenisçi Zeynep Sönmez'in diğer başarılarını da sizler için anlattık 👇🏻

Genç yaşına rağmen Türk tenisinde önemli bir yer edinen milli tenisçi Zeynep Sönmez'in diğer başarılarını da sizler için anlattık 👇🏻

  • Grand Slam Turnuvası Ana Tablosu: 2023 yılında Fransa Açık (Roland Garros) turnuvasında ana tabloya yükselerek bu başarıyı elde eden 5.expand_more Türk tenisçi oldu.

  • WTA Sıralaması: 18 Eylül 2023'te tek kadınlar sıralamasında 146. sıraya yükselerek kariyerinin en yüksek sıralamasını elde etti.

  • ITF Kadınlar Turu: Dört tekler şampiyonluğu kazandı.

  • Billie Jean King Cup: Türkiye Milli Takımı'nı temsil ederek 1-0'lık galibiyet/mağlubiyet oranına sahip.

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