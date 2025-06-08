Barış Yarkadaş ve Fatih Altaylı Sosyal Medyada Birbirine Girdi
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na uzaklığıyla bilinen Fatih Altaylı ve diğer muhalif medya kuruluşları hakkında uzunca bir paylaşımda bulundu. Fatih Altaylı ise Yarkadaş'a X hesabı üzerinden yanıt verdi.
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Gazeteci Barış Yarkadaş bir süredir bazı muhaliflerin hedefinde.
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Yarkadaş bugün yaptığı paylaşımında Fatih Altaylı'dan bahsetti.
Fatih Altaylı ise bu yanıtı verdi.
Yarkadaş Altaylı'nın sözlerini şu sözlerle savuşturdu. Altaylı'dan bu iddialara bir yanıt henüz gelmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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