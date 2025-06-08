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Barış Yarkadaş ve Fatih Altaylı Sosyal Medyada Birbirine Girdi

Barış Yarkadaş ve Fatih Altaylı Sosyal Medyada Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2025 - 14:45

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na uzaklığıyla bilinen Fatih Altaylı ve diğer muhalif medya kuruluşları hakkında uzunca bir paylaşımda bulundu. Fatih Altaylı ise Yarkadaş'a X hesabı üzerinden yanıt verdi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş bir süredir bazı muhaliflerin hedefinde.

Gazeteci Barış Yarkadaş bir süredir bazı muhaliflerin hedefinde.

Soruşturma açılan CHP kurultayı ile ilgili aldığı tutum ve hükümete yakın TGRT'de yorumculuk yapan Yarkadaş'a ara sıra muhalif tepkiler de geliyor.

Yarkadaş bugün yaptığı paylaşımında Fatih Altaylı'dan bahsetti.

Yarkadaş bugün yaptığı paylaşımında Fatih Altaylı'dan bahsetti.

Daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu SÖZCÜ TV yayınında benzer bir tepki göstermişti. SÖZCÜ yazarları da İmamoğlu’nu dinlemekle yetinmişti.

Sosyal medya dünden beri Özel - Özdil arasındaki polemiği konuşuyor.

CHP milletvekilleri , il başkanları, belediye başkanları twit atıyor ve Özdil’e yükleniyor.

İyi de “saygısız” bulunan bu benzetme ve lakap takmaların yolu nasıl açıldı?

Aynı Özdil, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için yıllarca “Guguk Kuşu” dedi ve farklı benzetmeler yaptı.

Kimsenin gıkı çıkmadı.

Ama en önemlisi şu:

Fatih Altaylı, son kurultay sürecinde CHP’nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Merzifon eşeği” dedi. Yetinmedi; “Eve gittiğinde köpeğin bile sevinmez” diye devam etti.

O dönem TV 100’deydim.

Altaylı’nın bu üslubunu eleştirdim ve “CHP yöneticileri bu üsluba tepki göstermelidir” dedim.

Peki ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o yayından bir gün sonra Altaylı’yı İBB’nin Haliç’teki tesisinde misafir etti ve üstüne bir de röportaj yaptı.

Özgür Özel de CHP Genel Başkan seçildikten sonra Altaylı’ya sık sık konuk oldu.

Bunu gören Yılmaz Özdil durur mu?

Belli ki Özdil de şöyle düşündü: “Madem CHP Genel Başkanına hakaret etmek - lakap takmak serbest. Üstüne bir de ödüllendiriliyor. O halde ben de aynısını yapayım.”

O yol işte böyle açıldı.

O günlerde “CHP yöneticileri Altaylı’ya tepki göstermeli”derken derdimiz Kılıçdaroğlu değil CHP’nin kurumsal kimliğinin korunmasıydı.

Lidere dokundurmayacaksın!

Yolu açmayacaksın…

O günkü çıkarların için sessiz kaldığın ve göz yumduğun her şey günü gelir seni vurur.

İlke önemlidir.

—-

Gazetecilerin kullandığı benzetmeler ve taktıkları lakaplar “hakaret” midir değil midir ayrı bir tartışma konusudur.

Fatih Altaylı ise bu yanıtı verdi.

Fatih Altaylı ise bu yanıtı verdi.
twitter.com

Yarkadaş Altaylı'nın sözlerini şu sözlerle savuşturdu. Altaylı'dan bu iddialara bir yanıt henüz gelmedi.

Yarkadaş Altaylı'nın sözlerini şu sözlerle savuşturdu. Altaylı'dan bu iddialara bir yanıt henüz gelmedi.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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