"Barış Atay İstanbul İçin Aday Oluyor" İddiası İçin TİP'ten Açıklama
"Barış Atay İstanbul İçin Aday Oluyor" İddiası İçin TİP'ten Açıklama
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Barış Atay'ın TİP'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu iddialarını yalanladı.
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Sosyal medyada dün Barış Atay'ın TİP'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı iddiaları yayılmıştı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, söz konusu iddialara ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, böyle bir planlarının olmadığını söyledi.
Baş, "Sevgili Barış Atay'ı İBB Başkan adayı olarak göstereceğimiz yönünde çıkan haberlerin tamamı yalan. Böyle bir adaylık da yok böyle bir planımız da" dedi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇
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