Barcelona ile La Liga'yı Kazanan Raphinha Verdiği Sözü Tuttu
Hanse Flick yönetiminde bu sezon futbolseverlere müthiş anlar yaşatan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamasa da La Liga, Süper Kupa ve Kral Kupası'nı müzesine götürdü. Katalan ekibin Brezilyalı yıldız futbolcusu Raphinha da elde ettikleri başarının ardından vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Tüm sahayı dizlerinin üstünde geçti.
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Raphinha'nın tüm sahayı dizlerinin üstünde geçtiği anlar
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Peki Raphinha bunu neden yaptı?
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