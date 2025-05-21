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Barcelona ile La Liga'yı Kazanan Raphinha Verdiği Sözü Tuttu

Barcelona ile La Liga'yı Kazanan Raphinha Verdiği Sözü Tuttu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.05.2025 - 15:46

Hanse Flick yönetiminde bu sezon futbolseverlere müthiş anlar yaşatan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamasa da La Liga, Süper Kupa ve Kral Kupası'nı müzesine götürdü. Katalan ekibin Brezilyalı yıldız futbolcusu Raphinha da elde ettikleri başarının ardından vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Tüm sahayı dizlerinin üstünde geçti.

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Raphinha'nın tüm sahayı dizlerinin üstünde geçtiği anlar

Peki Raphinha bunu neden yaptı?

Peki Raphinha bunu neden yaptı?

Raphinha, sahayı dizlerinin üzerinde geçti çünkü bu, Brezilya'da yaygın bir inanç olan 'Promessa de Joelhos' geleneğinden geliyor. Bu gelenekte biri, bir dileği gerçekleşirse tanrıya şükran için diz çökerek yürüyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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