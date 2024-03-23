Bambaşka Bir Auraya Sahip Olan Hollywood’un En Seksi 10 Ünlüsü
Bambaşka Bir Auraya Sahip Olan Hollywood’un En Seksi 10 Ünlüsü
Her sene Hollywood'un en seksi ünlülerini seçmek için farklı oylamalar yapılıyor. Ama biz bu içerikte; tarzlarıyla, yürüyüşleri ve duruşlarıyla bambaşka bir auraya sahip olan gelmiş geçmiş en seksi ünlüleri sizler için derledik!
Bakalım o isimler kimlermiş 👇
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1. Margot Robbie
2. Chris Hemsworth
3. Angelina Jolie
4. Idris Elba
5. Scarlett Johansson
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6. Patrick Dempsey
7. Brad Pitt
8. Henry Cavill
9. Gal Gadot
10. Jennifer Lawrence
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