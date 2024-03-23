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Bambaşka Bir Auraya Sahip Olan Hollywood’un En Seksi 10 Ünlüsü

etiket Bambaşka Bir Auraya Sahip Olan Hollywood’un En Seksi 10 Ünlüsü

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 23:46

Her sene Hollywood'un en seksi ünlülerini seçmek için farklı oylamalar yapılıyor. Ama biz bu içerikte; tarzlarıyla, yürüyüşleri ve duruşlarıyla bambaşka bir auraya sahip olan gelmiş geçmiş en seksi ünlüleri sizler için derledik!

Bakalım o isimler kimlermiş 👇

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1. Margot Robbie

1. Margot Robbie

Margot Robbie, duru güzelliği ve çekici bakışlarıyla kesinlikle bu listede olmayı hak ediyordu! Başarılı oyunculuğunun yanı sıra seksapeliyle de Hollywood'un öne çıkan isimlerinden biri.

2. Chris Hemsworth

2. Chris Hemsworth

Bir tanecik Thor'umuzu bu listeye eklemesek olmazdı. Karizması ve duruşuyla adeta gözümüzden kalpler çıkartan 40 yaşındaki yıldız, hakikaten bambaşka bir çekiciliğe sahip!

3. Angelina Jolie

3. Angelina Jolie

Yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Angelina Jolie, pek çok kez dünyanın en çekici kadınları listelerinde yer aldı. 48 yaşındaki yıldız, kusursuz güzelliğiyle hala büyülemeye devam ediyor...

4. Idris Elba

4. Idris Elba

İşte 'Karizmanın öz evladı' diyebileceğimiz bir isim! Bir insanın yürüyüşü bile karizmatik olur mu derseniz, evet olur. 51 yaşındaki yıldız, gerçekten Hollywood'daki en çekici ünlülerden biri!

5. Scarlett Johansson

5. Scarlett Johansson

Scarlett deyince akan sular durur! 39 yaşındaki oyuncu, tartışmasız Hollywood'un en seksi kadınlarından biri. Güzelliği ve dişil enerjisiyle adeta büyülüyor diyebiliriz!

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6. Patrick Dempsey

6. Patrick Dempsey

People dergisi tarafından 2023'ün yaşayan en seksi erkeği seçilen Patrick Dempsey, bunu kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Karizmasıyla bambaşka bir auraya sahip olan ünlü oyuncu, Hollywood'un en çekici isimlerinden biri!

7. Brad Pitt

7. Brad Pitt

59 yaşına gelmesine rağmen karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen Brad Pitt, elbette ki bu listede olacaktı! Hollywood denince akla gelen en seksi ünlülerin başında gelen Brad Pitt, hala yapılan birçok oylamada en çekici erkek seçiliyor!

8. Henry Cavill

8. Henry Cavill

Henry Cavill olmasa böyle bir liste de olmazdı! Bir tanecik Süpermen'imiz, karizmasıyla, yakışıklılığıyla gözlerimizden kalpler çıkarıyor diyebiliriz 😍

9. Gal Gadot

9. Gal Gadot

Wonder Woman'daki performansıyla büyüleyen Gal Gadot, aynı zamanda güzelliği ve çekiciliğiyle de büyülüyor. Seksi bakışları ve güzelliğiyle kesinlikle Hollywood'un en çekici kadınlarından biri!

10. Jennifer Lawrence

10. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, hem sempatikliği hem de güzelliğiyle büyülüyor! Başarılı oyunculuğu bir kenara, Jennifer Lawrence kesinlikle Hollywood'daki en seksi ünlülerinden biri!

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