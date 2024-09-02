Baldur's Gate 3'ün Sıradaki Yaması Daha Fazla Kötü Son ve Modlama Desteğini Getirecek

Pax West panelinde konuşan CEO “Amacımız platformlar arası modlama desteği sağlamak, ki bu dünyanın en kolay işi değil çünkü hem konsollarda hem de PC'de çalışmasını sağlamak zorundayız. PC versiyonu ile başlayacağız. Konsol versiyonu biraz daha geç gelecek çünkü bir dizi süreçten geçmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda bize yanlış giden şeyleri görüp düzeltmemiz için de zaman tanıyor.” ifadelerini kullandı. Tüm bunların yanında modlama topluluğu için resmi rehberler yayınlanacağını da eklemiş olalım.