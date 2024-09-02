Baldur's Gate 3'ün Sıradaki Yaması Daha Fazla Kötü Son ve Modlama Desteğini Getirecek
Baldur's Gate 3'ün Sıradaki Yaması Daha Fazla Kötü Son ve Modlama Desteğini Getirecek
Baldur's Gate 3'ün tutkulu geliştiricilerinin oyunla işi henüz bitmiş değil! Larian Studios gelecek yeni yamayla birlikte oyuna daha fazla kötü son ve mod desteğinin de ekleneceğini açıkladı.
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Geçtiğimiz yılki çıkışıyla ödülleri deyim yerindeyse silip süpüren Baldur's Gate 3 gelecek hafta "Patch 7" yamasına kavuşmaya hazırlanıyor.
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Peki yeni yamayla birlikte Baldur's Gate 3'e neler eklenecek?
Larian Studios CEO'su Vincke oyuncuların merakla bekledikleri modlama desteği konusunda da detay verdi.
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