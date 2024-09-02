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Baldur's Gate 3'ün Sıradaki Yaması Daha Fazla Kötü Son ve Modlama Desteğini Getirecek

Baldur's Gate 3'ün Sıradaki Yaması Daha Fazla Kötü Son ve Modlama Desteğini Getirecek

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 17:30

Baldur's Gate 3'ün tutkulu geliştiricilerinin oyunla işi henüz bitmiş değil! Larian Studios gelecek yeni yamayla birlikte oyuna daha fazla kötü son ve mod desteğinin de ekleneceğini açıkladı.

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Geçtiğimiz yılki çıkışıyla ödülleri deyim yerindeyse silip süpüren Baldur's Gate 3 gelecek hafta "Patch 7" yamasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılki çıkışıyla ödülleri deyim yerindeyse silip süpüren Baldur's Gate 3 gelecek hafta "Patch 7" yamasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Larian Studios'un CEO'su Swen Vincke'nin bu hafta sonu Pax West panelinde yaptığı açıklama sayesinde gelecek hafta geleceğini öğrendiğimiz yama oyuncuların bir süredir merakla bekledikleri ve betada test edilen özellikleri nihayet oyuna eklenecek.

Peki yeni yamayla birlikte Baldur's Gate 3'e neler eklenecek?

Peki yeni yamayla birlikte Baldur's Gate 3'e neler eklenecek?

Yama mod desteğinin yanı sıra bölünmüş ekran güncellemeleri, oyunun onur modunda bazı savaş iyileştirmeleri, yeni 'kötü son' sinematikleri, bazı hata düzeltmeleri ve daha fazlasını içerecek.

Larian Studios CEO'su Vincke oyuncuların merakla bekledikleri modlama desteği konusunda da detay verdi.

Larian Studios CEO'su Vincke oyuncuların merakla bekledikleri modlama desteği konusunda da detay verdi.

Pax West panelinde konuşan CEO “Amacımız platformlar arası modlama desteği sağlamak, ki bu dünyanın en kolay işi değil çünkü hem konsollarda hem de PC'de çalışmasını sağlamak zorundayız. PC versiyonu ile başlayacağız. Konsol versiyonu biraz daha geç gelecek çünkü bir dizi süreçten geçmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda bize yanlış giden şeyleri görüp düzeltmemiz için de zaman tanıyor.” ifadelerini kullandı. Tüm bunların yanında modlama topluluğu için resmi rehberler yayınlanacağını da eklemiş olalım.

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