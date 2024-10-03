Baldur's Gate 3'le Çıtayı Arşa Çıkartan Larian Studios Sıradaki Oyunları İçin Tarih Verdi
Baldur's Gate 3'le Çıtayı Arşa Çıkartan Larian Studios Sıradaki Oyunları İçin Tarih Verdi
Baldur's Gate 3 ile ortalığın adeta tozunu attıran Larian Studios'un sıradaki oyunu da haliyle merakla beklenirken CEO'su Swen Vincke'den tarih geldi.
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Sadece yılın değil, son yılların en iyi oyunları arasında gösterilen Baldur's Gate 3 ile müthiş bir işe imza atan Larian Studios oyuncuların gözde stüdyolarından.
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Larian Studios'un CEO'su Swen Vincke yeni oyunlarının ne zaman geleceği sorularına esprili bir yanıt verdi.
Larian Studios'un sıradaki oyunu "hazır olduğunda" çıkacak.
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