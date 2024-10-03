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Baldur's Gate 3'le Çıtayı Arşa Çıkartan Larian Studios Sıradaki Oyunları İçin Tarih Verdi

Baldur's Gate 3'le Çıtayı Arşa Çıkartan Larian Studios Sıradaki Oyunları İçin Tarih Verdi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 15:42

Baldur's Gate 3 ile ortalığın adeta tozunu attıran Larian Studios'un sıradaki oyunu da haliyle merakla beklenirken CEO'su Swen Vincke'den tarih geldi.

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Sadece yılın değil, son yılların en iyi oyunları arasında gösterilen Baldur's Gate 3 ile müthiş bir işe imza atan Larian Studios oyuncuların gözde stüdyolarından.

Sadece yılın değil, son yılların en iyi oyunları arasında gösterilen Baldur's Gate 3 ile müthiş bir işe imza atan Larian Studios oyuncuların gözde stüdyolarından.

Geçtiğimiz yıl erken erişimden çıkarak oyuncularla buluşan Baldur's Gate 3 yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok farklı ödül töreni ve kategoride ödülleri adeta silip süpürmüştü. Oyuncular ise haliyle bir devam oyunu veya Larian cephesinden gelecek yeni bir yapıma karşı hayli heyecanlılar.

Larian Studios'un CEO'su Swen Vincke yeni oyunlarının ne zaman geleceği sorularına esprili bir yanıt verdi.

Larian Studios'un CEO'su Swen Vincke yeni oyunlarının ne zaman geleceği sorularına esprili bir yanıt verdi.

Malezya'da düzenlenen SEA Game Awards 2024'te Özel Takdir Ödülü'nü almak için sahneye çıkan Vincke sahnede sıradaki oyunlarının beş yıl sonra, yani 2029 yılında çıkacağını söyledi.

Larian Studios'un sıradaki oyunu "hazır olduğunda" çıkacak.

Larian Studios'un sıradaki oyunu "hazır olduğunda" çıkacak.

Etkinliğin ardından IGN'e konuşan Vincke sahnede belirttiği 2029 tarihi hakkında şaka yaptığını söylesen de yine de net konuşmadı. Açıklamasının devamında ise “Hazır olduğunda yayınlayacağız. Bunlar büyük oyunlar ve zaman alıyor, bu yüzden bizi bir tarihe bağlı tutmayın” diyerek oyunculara seslendi.

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