Baldur's Gate 3'le Çıtayı Arşa Çıkartan Larian Studios Sıradaki Oyunları İçin Tarih Verdi

Geçtiğimiz yıl erken erişimden çıkarak oyuncularla buluşan Baldur's Gate 3 yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok farklı ödül töreni ve kategoride ödülleri adeta silip süpürmüştü. Oyuncular ise haliyle bir devam oyunu veya Larian cephesinden gelecek yeni bir yapıma karşı hayli heyecanlılar.