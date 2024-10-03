Dragon Age: The Veilguard'ın Müzikleri Hans Zimmer'a Emanet

İki Oscar ve dört Grammy ödülü sahibi Alman besteci Dune, Dunkirk, Interstellar ve Inception gibi başarılı filmlerdeki efsane müzikleri ile akıllarımıza kazınmış vaziyette. Tüm bunların yanında kendisi oyun dünyasında Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Crysis 2 gibi yapımların müziklerini de bestelemişti.