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Dragon Age: The Veilguard'ın Müzikleri Hans Zimmer'a Emanet

Dragon Age: The Veilguard'ın Müzikleri Hans Zimmer'a Emanet

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 12:49

Çıkışına artık çok az bir süre kalan Dragon Age: The Veilgurd'ın müziklerinin Akademi ödüllü besteci Hans Zimmer ve Grammy ödüllü besteci Lorne Balfe tarafından bestelendiği açıklandı.

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Dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer'ı çoğunlukla efsane film müzikleri ile tanısak da kendisi oyun dünyasına da pek uzak değil.

Dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer'ı çoğunlukla efsane film müzikleri ile tanısak da kendisi oyun dünyasına da pek uzak değil.

İki Oscar ve dört Grammy ödülü sahibi Alman besteci Dune, Dunkirk, Interstellar ve Inception gibi başarılı filmlerdeki efsane müzikleri ile akıllarımıza kazınmış vaziyette. Tüm bunların yanında kendisi oyun dünyasında Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Crysis 2 gibi yapımların müziklerini de bestelemişti.

Hans Zimmer uzun yılların ardından oyun dünyasına Dragon Age: The Veilguard ile dönüyor.

Hans Zimmer uzun yılların ardından oyun dünyasına Dragon Age: The Veilguard ile dönüyor.

EA tarafından yapılan açıklamaya göre Dragon Age: The Veilguard'un müzikleri Hans Zimmer ve Lorne Balfe'ye emanet edilmiş. Oyunun ana tema müziği ise Spotify, iTunes ve Deezer üzerinden şimdiden oyuncuların beğenisine sunulmuş vaziyette.

Hans Zimmer Dragon Age: The Veilguard'ın müziklerini besteleme süreci hakkında da konuştu.

Hans Zimmer Dragon Age: The Veilguard'ın müziklerini besteleme süreci hakkında da konuştu.

“Destansı hikayeler, destansı müziklere dayanır ve BioWare’in The Veilguard’da yarattığı hikaye örgüsü, oyunun hem kahramanlık anlarında, hem de en karanlık duygusal çukurlarda bana sürekli ilham kaynağı oldu. Son çıkan Dragon Age macerasının müzikal arka planını yaratma yolculuğunu Lorne ve tüm tasarım ekibiyle paylaşmaktan gurur duyuyorum.”

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