Dragon Age: The Veilguard'ın Müzikleri Hans Zimmer'a Emanet
Dragon Age: The Veilguard'ın Müzikleri Hans Zimmer'a Emanet
Çıkışına artık çok az bir süre kalan Dragon Age: The Veilgurd'ın müziklerinin Akademi ödüllü besteci Hans Zimmer ve Grammy ödüllü besteci Lorne Balfe tarafından bestelendiği açıklandı.
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Dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer'ı çoğunlukla efsane film müzikleri ile tanısak da kendisi oyun dünyasına da pek uzak değil.
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Hans Zimmer uzun yılların ardından oyun dünyasına Dragon Age: The Veilguard ile dönüyor.
Hans Zimmer Dragon Age: The Veilguard'ın müziklerini besteleme süreci hakkında da konuştu.
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