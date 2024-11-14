Bakın Sebebi Neymiş: Çamaşır Makinelerinin Camları Neden Hep İçe Doğru Şişkin Olur?

Çamaşır makinelerinin özellikleri farklılık gösterse bile hepsinin bir ortak yanı var. O da kapaklarının tasarımı. Dikkat ettiyseniz çamaşır makinelerinin kapaklarındaki camlar hep içe doğru şişkin şekilde tasarlanıyor.

Peki bunun altında hangi sebepler yatıyor olabilir? Gelin birlikte bakalım.