Saatlerin Etrafındaki Bu Dönen Bezeller Tam Olarak Ne İşe Yarıyor? Boşuna Koymamışlar!
Saatlerin Etrafındaki Bu Dönen Bezeller Tam Olarak Ne İşe Yarıyor? Boşuna Koymamışlar!
Saat kullanmayı seviyorsanız kadranın etrafını saran bezelleri de mutlaka fark etmişsinizdir. Ancak çoğu kişi bu bezelin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını bilmiyor.
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Eski dönemler için hayat kurtarıcı bir özelliğe sahip bu bezeller, aslında saatin dayanıklılığına da katkı sağlıyor.
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İlk defa 1950’li yıllarda Rolex’in 'Submariner' modeliyle tanıştığımız döndürülebilir bezeller, bazen tek ya da çift yönlü dönebilen, bazen de sabit şekilde tasarlanabiliyor.
Temel olarak zamanlama ve ölçüm işlemleri için kullanılıyor. Bunların arasında dalış saatlerinde su altındaki zamanı takip etmek, pilot saatlerinde hesaplamalar yapmak veya motor sporlarındaki hız ölçümleri gibi pek çok işleve sahip.
İlk defa tasarlandığı dönemde en önemli amacı, dalgıçların su altında geçirdiği süreyi hesaplayabilmesi.
Dalgıçlar, dalışa başladıkları zaman bezeli döndürerek başlangıç noktasını işaretliyor ve böylece ne kadar süre kaldıklarını kolayca görebiliyolar.
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Saatin dayanıklılığına da katkı sağladığını söylemiştik. Bezel, saatin camını çerçeveleyerek darbelere ve çizilmelere karşı koruyor.
Tabii ki bezellere olan ihtiyaç da teknolojiyle birlikte azaldı. Günümüzde ise bezelin işlevinin dijital versiyonlarını sunabilen saatler de tasarlanıyor.
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