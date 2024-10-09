Toplanın Maziye Gidiyoruz: Bir Dönem Benzin İstasyonlarının Yakıt Alanlara Hediye Ettiği Unutulmaz Oyuncaklar
Toplanın Maziye Gidiyoruz: Bir Dönem Benzin İstasyonlarının Yakıt Alanlara Hediye Ettiği Unutulmaz Oyuncaklar
Bir dönem akaryakıt istasyonlarının hediye ettiği oyuncaklar hepimizin hayallerini süslerdi. Model arabalardan figürlere kadar pek çok oyuncak belki de içimizde ukde kalmıştı, reklamlarını izlediğimizde içimiz gitmişti…
Peki neydi onlar? Gelin geçmişe bir yolculuğa çıkıp birer birer hatırlayalım.
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BP’nin halıda bile iyi gidebilen, hatta yakıt istasyonuna dönüşebilen o tırı…
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Shell’in '100 TL'lik' benzin alana hediye ettiği Ferrari model arabalar…
Shell daha sonra aynı kampanyayı tekrar yapmıştı, ancak bu defa hediye ettiği Ferrari model arabalar iki vitesliydi…
Cem Yılmaz’ın oynadığı, Knight Rider göndermeli efsane Opet reklamlarını unutanınız var mı? İşte o reklamlardaki araba Gitt'e '1250 Opet puan+7.5 YTL' karşılığında sahip olabiliyordunuz.
Opet, kampanya devamında, reklam filmlerindeki Mike Bebek, Mike Usta ve Peluş’un figürlerini de yakıt alanlara hediye etmişti.
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Peki bu oyuncaklar arasından sizin içinde ukde kalan var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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