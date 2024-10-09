Toplanın Maziye Gidiyoruz: Bir Dönem Benzin İstasyonlarının Yakıt Alanlara Hediye Ettiği Unutulmaz Oyuncaklar

Bir dönem akaryakıt istasyonlarının hediye ettiği oyuncaklar hepimizin hayallerini süslerdi. Model arabalardan figürlere kadar pek çok oyuncak belki de içimizde ukde kalmıştı, reklamlarını izlediğimizde içimiz gitmişti…

Peki neydi onlar? Gelin geçmişe bir yolculuğa çıkıp birer birer hatırlayalım.