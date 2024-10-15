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Amacı Günümüzdekinden Çok Farklı: Osmanlı Padişahlarına Neden Makyaj Yapılıyordu?

Amacı Günümüzdekinden Çok Farklı: Osmanlı Padişahlarına Neden Makyaj Yapılıyordu?

Deniz ŞEN
Deniz ŞEN - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 14:31

Evet, Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlara makyaj yapılıyordu. Ancak bunun amacı bizim dönemimizdekinden çok daha farklıydı.

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Bildiğiniz gibi padişahlar, devletin gücünü ve ciddiyetini yansıtmak zorundaydı.

Bildiğiniz gibi padişahlar, devletin gücünü ve ciddiyetini yansıtmak zorundaydı.

Bu nedenle, halk, elçiler ve saray mensupları önünde her zaman ciddi ve gösterişli görünmeleri gerekiyordu.

Bu nedenle, halk, elçiler ve saray mensupları önünde her zaman ciddi ve gösterişli görünmeleri gerekiyordu.

Özellikle yabancı elçilerle görüşecekleri zaman padişahların yüzleri boyanırdı. Amaç, karşı tarafta etkileyici bir görüntü bırakmaktı.

Özellikle yabancı elçilerle görüşecekleri zaman padişahların yüzleri boyanırdı. Amaç, karşı tarafta etkileyici bir görüntü bırakmaktı.

Mesela bir Venedik elçisi, görüşmelerden önce Kanuni Sultan Süleyman’ın yüzüne renkler sürüldüğünü ifade etmişti. Bunun sebebi Sultan Süleyman’ın ten renginin çok beyaz olduğu için hasta gibi görünmesini engellemekti.

Mesela bir Venedik elçisi, görüşmelerden önce Kanuni Sultan Süleyman’ın yüzüne renkler sürüldüğünü ifade etmişti. Bunun sebebi Sultan Süleyman’ın ten renginin çok beyaz olduğu için hasta gibi görünmesini engellemekti.

Aynı zamanda padişahların portreleri çizilecekse de öncesinde makyaj yapılırdı. Buradaki amaç da yüz hatlarının belirgin ve kusursuz görünmesiydi.

Aynı zamanda padişahların portreleri çizilecekse de öncesinde makyaj yapılırdı. Buradaki amaç da yüz hatlarının belirgin ve kusursuz görünmesiydi.
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Tarihçi Murat Bardakçı da, konu hakkında şunları söylüyor:

Tarihçi Murat Bardakçı da, konu hakkında şunları söylüyor:

''Padişahlar boyanır ama boyanma sebebi moda falan değil...''

''Padişahlar boyanır ama boyanma sebebi moda falan değil...''

''Amaç padişahları azametli, güçlü göstermek. Böyle bir ‘tunç’ ifadesi vermek için boyandıklarını ben birkaç yerde okumuştum.''

''Amaç padişahları azametli, güçlü göstermek. Böyle bir ‘tunç’ ifadesi vermek için boyandıklarını ben birkaç yerde okumuştum.''

Özetle, Osmanlı döneminde, bizim dönemimizdeki güzellik algısından ziyade; padişahların güçlü ve ciddi görünmesi adına makyaj tekniği uygulanmış ve bu bir strateji olarak kullanılmıştı.

Özetle, Osmanlı döneminde, bizim dönemimizdeki güzellik algısından ziyade; padişahların güçlü ve ciddi görünmesi adına makyaj tekniği uygulanmış ve bu bir strateji olarak kullanılmıştı.

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