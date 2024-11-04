Çamaşır Makinelerinde Cam Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok?
Çamaşır Makinelerinde Cam Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok?
Bugün hayatımızı kolaylaştıran iki icat arasındaki temel bir farktan bahsedeceğiz: Çamaşır makinelerinin kapaklarında cam bulunurken, bulaşık makinelerinde bulunmuyor. Peki bunun altında yatan sebep ne?
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Çamaşır makinelerinin kapaklarının üzerinde yer alan cam, temizliğin daha iyi yapılabilmesi ve makinenin uzun ömürlü olması adına büyük bir önem taşıyor.
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Aslında bulaşık makinelerinde de durum farklı değil. Camsız üretilmelerinin altında yatan neden yine makinenin çalışma mantığı ve verimli çalışmasıyla ilgili.
Çamaşır makinelerinde içbükey olarak tasarlanan cam, çamaşırların sıkışmasını engelliyor ve temizliğe katkıda bulunuyor. Ancak bulaşık makineleri için bu geçerli değil.
Bulaşık makinelerine de illa bir cam koymak gerekseydi, bu camların yüksek ısıya dayanıklı, sızdırma yapmayan bir cam olması gerekirdi ve bu daha fazla maliyet demekti.
Bir diğer sebep ise insanların çok fazla vakit geçirdikleri mutfaklarında yer alacak bir ürünün, mümkün olduğunca şık ve düzgün görünmelerini istemesi.
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Ayrıca bulaşık makinelerinin su püskürtme hızlarının 150 km/saate kadar çıktığını ve oldukça sesli çalıştıklarını da unutmamak gerek.
Üretici firmalar, bunun önüne geçebilmek için cam bir kenarda dursun, makinelerin dış yapısında sesi engelleyecek yalıtım malzemeleri kullanıyorlar.
Evet, belki bulaşık makinelerinin çalışmasını izlemek zevkli olabilirdi ancak hem maliyet hem de çalışma verimliliği açısından firmalar bunu gereksiz buluyor.
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