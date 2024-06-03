Bakan 'Arzu Ederim' Dedi: Heybeliada Ruhban Okulu Açılacak mı? Reformlar Hatırlandı
Bakan 'Arzu Ederim' Dedi: Heybeliada Ruhban Okulu Açılacak mı? Reformlar Hatırlandı
Yıllardır tartışmalı konulardan olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılacağı iddiası ortaya atıldı. Hazırlıkların başladığı belirtilen okulun açılışı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul ziyareti ve yetkililerle bir araya gelişi gündem oldu. Ruhban Okulu'nun açılması 'ikinci reform dalgası' kapsamında ele alınacak.
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Yer yer tartışmaların odağında kalan Heybeliada Ruhban Okulu'nun restorasyon çalışmaları sürüyor.
Din görevlisi yetiştirmek üzere 1844 yılında kurulan okul, 1971 yılında özel üniversitelere yönelik yasal düzenlemeler nedeniyle kapatılmıştı.
50 yıldan fazla süredir kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığı iddia edildi.
Yakın dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, reformlara işaret etmişti.
Bakan Tekin'in 29 Mayıs tarihinde bir heyetle birlikte Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi olan Ruhban Okulu’nu ziyaret ettiği görülürken, Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ve ilgililerle görüşmüştü.
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Bakan Tekin, NTV'de canlı yayında yaptığı açıklamada da Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için "Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim" ifadelerini kullandı.
2005 yılından bu yana yapılan hamleler sonuçsuz kalırken, Bill Clinton'dan başlayarak Barak Obama'ya dek ABD Başkanları da süreçte devredeydi.
Yunanistan hükümetlerinin de yakından ilgilendiği konulardan olan okulun açılışı, 2019'da dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Patrik Bartholomeosla birlikte okulu gezmesiyle yeniden gündeme gelmiş, Doğu Akdeniz'de enerji gerilimi nedeniyle ilişkiler yeniden gerilmişti.
31 Mart yerel seçiminin ardından gündeme gelen "ikinci reform dalgası" kapsamında ele alınan Ruhban Okulu konusu, mütekabiliyet prensibi gereği, Yunan tarafının verilen cevaplar da önemli görülüyor.
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