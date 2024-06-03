Bakan 'Arzu Ederim' Dedi: Heybeliada Ruhban Okulu Açılacak mı? Reformlar Hatırlandı

Karar Gazetesi'nin haberine göre, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulu ziyaret ederek Patrikhane ve Rum Cemaati yetkilileriyle görüştü.

Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan'da bir gazeteye yaptığı 'Ruhban Okulunun açılması için çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’daki Türk azınlığın sorunları için de aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz' açıklaması hatırlandı.