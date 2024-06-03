Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
Bakan 'Arzu Ederim' Dedi: Heybeliada Ruhban Okulu Açılacak mı? Reformlar Hatırlandı

Bakan 'Arzu Ederim' Dedi: Heybeliada Ruhban Okulu Açılacak mı? Reformlar Hatırlandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 12:58

Yıllardır tartışmalı konulardan olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılacağı iddiası ortaya atıldı. Hazırlıkların başladığı belirtilen okulun açılışı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul ziyareti ve yetkililerle bir araya gelişi gündem oldu. Ruhban Okulu'nun açılması 'ikinci reform dalgası' kapsamında ele alınacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yer yer tartışmaların odağında kalan Heybeliada Ruhban Okulu'nun restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yer yer tartışmaların odağında kalan Heybeliada Ruhban Okulu'nun restorasyon çalışmaları sürüyor.

Karar Gazetesi'nin haberine göre, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulu ziyaret ederek Patrikhane ve Rum Cemaati yetkilileriyle görüştü. 

Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan'da bir gazeteye yaptığı 'Ruhban Okulunun açılması için çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’daki Türk azınlığın sorunları için de aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz' açıklaması hatırlandı.

Din görevlisi yetiştirmek üzere 1844 yılında kurulan okul, 1971 yılında özel üniversitelere yönelik yasal düzenlemeler nedeniyle kapatılmıştı.

Din görevlisi yetiştirmek üzere 1844 yılında kurulan okul, 1971 yılında özel üniversitelere yönelik yasal düzenlemeler nedeniyle kapatılmıştı.

Yeniden faaliyete geçmesi dönem dönem gündeme gelen okulda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimler ve iç siyasi şartlar gündemi değiştirmişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in mayıs ayında Ankara’yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede konuyu yeniden açtığı iddia edildi.

50 yıldan fazla süredir kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığı iddia edildi.

50 yıldan fazla süredir kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığı iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul yetkilileriyle görüşürken, hükümetin 'yeni reform paketi' gündemine de yansıdı.

Yakın dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, reformlara işaret etmişti.

Yakın dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, reformlara işaret etmişti.

Detayları burada.

Bakan Tekin'in 29 Mayıs tarihinde bir heyetle birlikte Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi olan Ruhban Okulu’nu ziyaret ettiği görülürken, Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ve ilgililerle görüşmüştü.

Bakan Tekin'in 29 Mayıs tarihinde bir heyetle birlikte Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi olan Ruhban Okulu’nu ziyaret ettiği görülürken, Başrahip Piskopos Vasili Nikolar, Vakıf Başkanı Georgios Stefanopoulos ve ilgililerle görüşmüştü.

Okul binasının tarihi önemine değinen Bakan Tekin, restorasyon çalışmalarına, orijinal mimariye vurgu yaparken, 80 bin kitaplık kütüphaneyi de gezmişti. 

Bakan Tekin’in ziyaretinin Ruhban Okulu’nun açılması sürecinin parçası olduğu belirtildi. 

Tekin’in eski Milli Eğitim bakanlarıyla da görüşmeler yaptığı ve süreçler hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakan Tekin, NTV'de canlı yayında yaptığı açıklamada da Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için "Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, NTV'de canlı yayında yaptığı açıklamada da Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için "Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim" ifadelerini kullandı.

Henüz detayları açıklanmayan reform çalışmaları içinde Ruhban Okulu’nun açılması da önemli olurken, geçmişte birçok kez başarısızlıkla sonuçlanan süreçlerin titizlikte yürütüldüğü bildirildi.

2005 yılından bu yana yapılan hamleler sonuçsuz kalırken, Bill Clinton'dan başlayarak Barak Obama'ya dek ABD Başkanları da süreçte devredeydi.

2005 yılından bu yana yapılan hamleler sonuçsuz kalırken, Bill Clinton'dan başlayarak Barak Obama'ya dek ABD Başkanları da süreçte devredeydi.

Yunanistan hükümetlerinin de yakından ilgilendiği konulardan olan okulun açılışı, 2019'da dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Patrik Bartholomeosla birlikte okulu gezmesiyle yeniden gündeme gelmiş, Doğu Akdeniz'de enerji gerilimi nedeniyle ilişkiler yeniden gerilmişti.

Yunanistan hükümetlerinin de yakından ilgilendiği konulardan olan okulun açılışı, 2019'da dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Patrik Bartholomeosla birlikte okulu gezmesiyle yeniden gündeme gelmiş, Doğu Akdeniz'de enerji gerilimi nedeniyle ilişkiler yeniden gerilmişti.

31 Mart yerel seçiminin ardından gündeme gelen "ikinci reform dalgası" kapsamında ele alınan Ruhban Okulu konusu, mütekabiliyet prensibi gereği, Yunan tarafının verilen cevaplar da önemli görülüyor.

31 Mart yerel seçiminin ardından gündeme gelen "ikinci reform dalgası" kapsamında ele alınan Ruhban Okulu konusu, mütekabiliyet prensibi gereği, Yunan tarafının verilen cevaplar da önemli görülüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın