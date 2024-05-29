Nevşin Mengü, Ak Parti'deki Reform Kararlarını Açıkladı: "Bir Yıl İçinde Hızlı Bir Reform Süreci Göreceksiniz"

AK Parti'nin reformları gündeme aldığını belirten Ala, 'Önümüzdeki bir yıl içinde hızlı bir reform süreci göreceksiniz' dedi.

Ala, özellikle içinden geçilen süreçte vatandaşın en çok ilgilendiği konu olarak ekonomiye de vurgu yaparken, 'Ekonomide, orta gelir tuzağına düşmemek için bir sıçrama yapacağız' dedi.