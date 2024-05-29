Nevşin Mengü, Ak Parti'deki Reform Kararlarını Açıkladı: "Bir Yıl İçinde Hızlı Bir Reform Süreci Göreceksiniz"
Nevşin Mengü, Ak Parti'deki Reform Kararlarını Açıkladı: "Bir Yıl İçinde Hızlı Bir Reform Süreci Göreceksiniz"
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
"Önümüzdeki yılları altın yıllar olarak görüyoruz."
Ala, ekonomide öngörülebilirliği, adalete güveni artıracak reformların gündeme alındığını aktardı.
Mengü, paylaşımın sonunda, "Soru şu, Kopenhag Kriterleri misali Ankara Kriterlerine MHP ne diyecek?" sorusunu da sordu.
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