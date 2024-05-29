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Nevşin Mengü, Ak Parti'deki Reform Kararlarını Açıkladı: "Bir Yıl İçinde Hızlı Bir Reform Süreci Göreceksiniz"

Nevşin Mengü, Ak Parti'deki Reform Kararlarını Açıkladı: "Bir Yıl İçinde Hızlı Bir Reform Süreci Göreceksiniz"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 16:18

Gazeteci Nevşin Mengü, AK Parti'de alınan reform kararlarını açıkladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın sözlerini aktaran Mengü, 'Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına' hazırlanıldığını duyurdu.  

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya katılanlardan Nevşin Mengü de Ala'nın sözlerini sosyal medya hesabında paylaştı.

"Önümüzdeki yılları altın yıllar olarak görüyoruz."

"Önümüzdeki yılları altın yıllar olarak görüyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın sözlerini aktaran Mengü, 'Cumhurbaşkanımız geçmişte, 'Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz' demişti. AK Parti, Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanıyor. Önümüzdeki yılları altın yıllar olarak görüyoruz' ifadelerini paylaştı.

Ala, ekonomide öngörülebilirliği, adalete güveni artıracak reformların gündeme alındığını aktardı.

Ala, ekonomide öngörülebilirliği, adalete güveni artıracak reformların gündeme alındığını aktardı.

AK Parti'nin reformları gündeme aldığını belirten Ala, 'Önümüzdeki bir yıl içinde hızlı bir reform süreci göreceksiniz' dedi. 

Ala, özellikle içinden geçilen süreçte vatandaşın en çok ilgilendiği konu olarak ekonomiye de vurgu yaparken, 'Ekonomide, orta gelir tuzağına düşmemek için bir sıçrama yapacağız' dedi.

Mengü, paylaşımın sonunda, "Soru şu, Kopenhag Kriterleri misali Ankara Kriterlerine MHP ne diyecek?" sorusunu da sordu.

Mengü, paylaşımın sonunda, "Soru şu, Kopenhag Kriterleri misali Ankara Kriterlerine MHP ne diyecek?" sorusunu da sordu.
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