Bahçeli, Demirtaş'ı Aradı; Şamil Tayyar Kendisini Eleştiren AKP'lilere Sert Çıktı

Şamil Tayyar bir süredir partisine dair yaptığı eleştirilerle karşımıza çıkıyor. Bir dönem AKP'den milletvekili de seçilen Tayyar, artık yorumlarıyla siyaset içerisinde yer buluyor. Şamil Tayyar'ın AKP'ye dair eleştirileri ise parti içinde rahatsızlığa neden oluyor. AKP seçmeninin de eleştirilerine neden olan Tayyar, dün yaşanan gelişmelerden sonra bunu hatırlattı. Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aramasına değinen Tayyar, kendisine getirilen eleştirileri hatırlattı.