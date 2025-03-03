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Bahçeli, Demirtaş'ı Aradı; Şamil Tayyar Kendisini Eleştiren AKP'lilere Sert Çıktı

Bahçeli, Demirtaş'ı Aradı; Şamil Tayyar Kendisini Eleştiren AKP'lilere Sert Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.03.2025 - 10:29

Şamil Tayyar bir süredir partisine dair yaptığı eleştirilerle karşımıza çıkıyor. Bir dönem AKP'den milletvekili de seçilen Tayyar, artık yorumlarıyla siyaset içerisinde yer buluyor. Şamil Tayyar'ın AKP'ye dair eleştirileri ise parti içinde rahatsızlığa neden oluyor. AKP seçmeninin de eleştirilerine neden olan Tayyar, dün yaşanan gelişmelerden sonra bunu hatırlattı. Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aramasına değinen Tayyar, kendisine getirilen eleştirileri hatırlattı.

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AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar son dönemde AKP ve seçmenleriyle ilgili yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar son dönemde AKP ve seçmenleriyle ilgili yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.

Şamil Tayyar, birçok konuda AKP içindeki yetkililer ve seçmenin aldığı tavrı eleştiriyor. Tayyar, birçok kişiyi AKP'nin kuruluş kodlarından kopmakla suçluyor.

Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aramasının ardından Tayyar bir kez daha AKP seçmenini eleştirdi.

Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aramasının ardından Tayyar bir kez daha AKP seçmenini eleştirdi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından 'Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım' diyerek Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında yazılanlara tepki göstermesi üzerine kendisine yöneltilen eleştirilere sert karşılık verdi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında yazılanları eleştirdiğini hatırlatan Tayyar şunları söyledi:

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında yazılanları eleştirdiğini hatırlatan Tayyar şunları söyledi:

'Demirtaş'ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için 'teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın' diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde twit atan mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi…'

Şamil Tayyar'ın yaptığı paylaşım:

Şamil Tayyar'ın yaptığı paylaşım:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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