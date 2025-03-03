Bahçeli, Demirtaş'ı Aradı; Şamil Tayyar Kendisini Eleştiren AKP'lilere Sert Çıktı
Bahçeli, Demirtaş'ı Aradı; Şamil Tayyar Kendisini Eleştiren AKP'lilere Sert Çıktı
Şamil Tayyar bir süredir partisine dair yaptığı eleştirilerle karşımıza çıkıyor. Bir dönem AKP'den milletvekili de seçilen Tayyar, artık yorumlarıyla siyaset içerisinde yer buluyor. Şamil Tayyar'ın AKP'ye dair eleştirileri ise parti içinde rahatsızlığa neden oluyor. AKP seçmeninin de eleştirilerine neden olan Tayyar, dün yaşanan gelişmelerden sonra bunu hatırlattı. Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aramasına değinen Tayyar, kendisine getirilen eleştirileri hatırlattı.
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AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar son dönemde AKP ve seçmenleriyle ilgili yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.
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Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aramasının ardından Tayyar bir kez daha AKP seçmenini eleştirdi.
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında yazılanları eleştirdiğini hatırlatan Tayyar şunları söyledi:
Şamil Tayyar'ın yaptığı paylaşım:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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