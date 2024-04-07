Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Bahar Alerjisi Olanlar İçin Enteresan Ama Düşününce Çok Mantıklı Gelecek "Bal" Tavsiyesi Ufkunuzu Açacak

Bahar Alerjisi Olanlar İçin Enteresan Ama Düşününce Çok Mantıklı Gelecek "Bal" Tavsiyesi Ufkunuzu Açacak

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 20:40 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 20:41

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte büyük bir çoğunluğumuz açısından sorun yaratacak o durum kapımızı çalmaya başladı: bahar alerjisi. Bahar aylarını kimilerimiz için çekilmez hale getiren bu alerji için daha önce hiç duymadığınız bir tavsiye görmeye hazır mısınız? Bahar alerjiniz varsa olduğunuz yörenin balını yiyin!

Kaynak: https://twitter.com/mevzusaglik/statu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Nisan ayına girmemizle birlikte büyük bir çoğunluğumuzun korkulu rüyası adım adım yaklaşmaya başladı.

Nisan ayına girmemizle birlikte büyük bir çoğunluğumuzun korkulu rüyası adım adım yaklaşmaya başladı.

Çiçek açma mevsiminde her yer yemyeşil ve çiçeklerin rengarenk dokularıyla kaplanırken, polenler de bu vesileyle ortalıkta dağılmaya başladı. Bu da bahar alerjisinin kapılarını aralamış oldu.

Bahar alerjisi kendini çok farklı şekillerde gösterebiliyor olsa da genel olarak pek çok kişide nezle durumunda izleniyor.

Bahar alerjisi kendini çok farklı şekillerde gösterebiliyor olsa da genel olarak pek çok kişide nezle durumunda izleniyor.

Gözlerin sulanması, kızarması, kaşınması, burunda kaşınma hissi, burun akıntısı, burun tıkanması, hapşırma, boğazda yanma ya da ciltte kaşıntı gibi pek çok belirtisi var anlayacağınız.

Daha önce pek çok alerji ilacı, alerjiye iyi gelecek doğal çözümler yönünde tavsiyeler gelse de muhtemelen bunu daha önce hiçbiriniz duymadınız. Bal!

Daha önce pek çok alerji ilacı, alerjiye iyi gelecek doğal çözümler yönünde tavsiyeler gelse de muhtemelen bunu daha önce hiçbiriniz duymadınız. Bal!

Bahar alerjisi olanların, yaşadıkları yörenin balını yemeleri tavsiye edildi. Çünkü arılar, bulundukları bölgede insanların alerjileri olan polenlere maruz kalıyorlar.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın