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Bağcılar’da Ev Sahibine Bomba Şoku: Bomba Süsü Verilmiş Yelek Ekipleri Harekete Geçirdi

Bağcılar’da Ev Sahibine Bomba Şoku: Bomba Süsü Verilmiş Yelek Ekipleri Harekete Geçirdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 08:40

İstanbul Bağcılar’da yaşanan bir olay gündem oldu. Yabancı uyruklu kişilerin boşalttığı daireye tadilat için gelen ustalar, bir yeleğin içinde boru ve kablo görünce ev sahibine haber verdi. Ev sahibinin polisi araması sonrasında olay yerine bomba imha uzmanları yönlendirildi ancak yeleğin bomba süsü verilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

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Bağcılar’ın Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan yabancı uyruklu kiracılar evi boşaltarak evden taşındı.

Bağcılar’ın Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan yabancı uyruklu kiracılar evi boşaltarak evden taşındı.

Ev sahibi tadilat için boşaltılan eve usta çağırdı. Evin içinde kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşayan usta, daire sahibine haber verdi.

Ev sahibi tadilat için boşaltılan eve usta çağırdı. Evin içinde kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşayan usta, daire sahibine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği belirlendi.

Bina sakini Dilek Sezer, ’’Bina 3 katlı, üst katta yaşıyorlardı, ben giriş katta yaşıyordum. Bir bomba düzeneği kurmuşlar. Çatı gibi bir yer var, bir yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar ne yapacaklarsa. Onu da ev için tadilat yapmaya gelen arkadaş buldu. Polis geldi, bizi evden çıkarttılar, binanın etrafını çevirdiler. Sonra bomba imha uzmanları geldi, imha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabii ki. Dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım. Korktum ağladım’’ dedi.

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