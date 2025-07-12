Babamın Sandığı: Bir Milletin ve İnsanın Dönüşüm Romanı
Kemal Sinan Özmen, 'Döngü – Bir İnsanlık Üçlemesi' serisinin ardından, bu kez 'Babamın Sandığı' romanıyla okuyucularını Türkiye'nin yakın geçmişine ve insan ruhunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Yazar, epik bir bilimkurgu üçlemesinden sonra, 1980 darbesiyle şekillenen Türkiye'ye ve insanlarına odaklanarak, bu geçişi bir görev olarak gördüğünü ifade ediyor. 'Küçük krizler insanı tutucu yapar, büyük travmalar ise dönüştürür,' 'Hepimiz birbirimizin devamıyız; başı, sonu, tekrarı ve uzantısıyız,' ve 'İnsan çocukluk anılarını hatırlar fakat neredeyse tüm çocukluk duygularını unutur' gibi romanın temel sloganları, yazarın evrensel psikolojik unsurlara olan inancını ve bu inancın romanın katmanlarına nasıl işlendiğini gözler önüne seriyor. Bu roman, sadece bir hikâye anlatıcılığının ötesine geçerek, insanlık durumuna dair derin sorular soran ve okuyucuyu kendi 'sandığını' açmaya teşvik eden güçlü bir edebi eser olarak beliriyor.
Özmen, 'Babamın Sandığı'nda, 1980 askeri darbesinin hem Ozan'ın kişisel yaşamındaki kırılmayı hem de toplumsal travmayı nasıl tetiklediğini inceliyor. Yazar, bu dönemin etkilerinin günümüz siyasetinde ve toplumsal sınıflar arasındaki empati kaybında hala kendini gösterdiğini vurguluyor. Roman, neo-liberalizmin etkileri ve toplumsal akıl hastalıkları gibi makro konuları da doğal bir biçimde ele alırken, Ermeni bir iş insanının kimliğini gizlemesi, Kürt olduğu için dışlanan bir karakter, mülkiyedeki liyakatsizlik gibi yan anlatılarla Türkiye'nin kronikleşmiş problemlerine dikkat çekiyor. Hikmet Bey'in tutuklanmasıyla başlayan 'duygusal belirsizlik' ve 'duygusal felç' durumu, geçmişle hesaplaşmanın ve şimdide var olmanın önemini okuyucuya aktarıyor. Yazar, sade ama lirik dili ve keskin ama duyarlı duygusal anlatımıyla, okuyucunun kendi iç dünyasına dönmesini ve kişisel bir aydınlanma yolculuğuna çıkmasını umduğunu belirtiyor.
+ "Döngü – Bir İnsanlık Üçlemesi" serisinin ardından "Babamın Sandığı" romanını yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
+ "Babamın Sandığı" romanında sorduğunuz "Bizi biz yapan doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz midir yoksa yaşam boyu içlerinden süzüldüğümüz deneyimlerimiz midir?" gibi ana soruların, kendi hayatınızda veya genel olarak insanlıkta bir cevabı olduğuna inanıyor musunuz?
+ Hikmet Bey’in dört öğrencisi (Selçuk, Güney, Barış, Özlem) fantastik öğeler taşıyan karakterler olmalarının yanı sıra "pedagojik metaforlar" olarak tanımlanıyor. Bu karakterleri ve taşıdıkları anlamları biraz daha açabilir misiniz?
+ "Babamın Sandığı" sadece bir roman olmanın ötesinde bir ağıt, bir itiraf, bir mektup ve kişisel/toplumsal bir barış girişimi olarak da okunabilir deniyor. Bu tanımlamaların sizin için anlamı nedir?
Bu derinlikli ve samimi söyleşi için Kemal Sinan Özmen'e en içten teşekkürlerimi sunarım. 'Babamın Sandığı' romanının ardındaki düşünsel süreçleri ve yazarın kişisel felsefesini bu denli açık yüreklilikle paylaşması, eserin katmanlı yapısını daha iyi anlamamızı sağladı. Romanın, yakın tarihimizin bir ağıtı olmasının yanı sıra, bir itiraf, bir mektup ve kişisel/toplumsal bir barış girişimi olarak tanımlanması, eserin taşıdığı derin anlamı gözler önüne seriyor.
Okuyucuların kendi içlerindeki sandığı açma cesaretini bulmalarına vesile olması dileğiyle, bu değerli eserin edebiyat dünyamıza ve okuyucuların ruhlarına katacağı zenginliklere şimdiden minnettarız.
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