Babamın Sandığı: Bir Milletin ve İnsanın Dönüşüm Romanı

- Aslında modern psikoloji insanların dünyaya onlarca farklı tutum kalıbıyla geldiğini söylüyor, fakat elbette bu, bir tür duygusal ve bilişsel kader rayına işaret etmiyor. Doğuştan itibaren belirli bir zihinsel haritaya sahibiz, yine de yaşam deneyimleri, kültür ve sosyal etkileşim, bu haritaları bir heykeltraş gibi işleyebiliyor. Şahsi fikrim, bir fıtratımız var; kimimiz daha sakin, kimimiz inatçı, kimimiz romantik, ama tüm bunlar yaşamdan süzüldükçe radikal bir biçimde dönüşüyor. Bence aslolan insanın kişisel rönesansını gerçekleştirebilmesidir; aydınlanmış bir zihin, özgürleşen bir yürek bilinçli ve vicdanlı tercihler yapar ve artık bu aşamadan sonra fıtrat veya kültürün heykeltraşlığı anlamını yitirir. Vicdani farkındalığı eyleme dökme ihtiyacını hissedebilmek her insanın yaşamda varabileceği en üst düzey duygu durumudur; geri kalanlar geçici, sığ, anlamsız etiketler.

+ 1980 askeri darbesinin hem Ozan'ın kişisel yaşamındaki kırılmayı hem de toplumsal travmayı temsil etmesi romanın temelinde yatıyor. Bu dönemi seçmenizin özel bir nedeni var mıydı?

- Elbette var. Ülkemiz çoklu parti dönemi ile 1980 askeri darbesi arasında inanılmaz bir küresel baskı, hatta zulüm altında kaldı. 1980 askeri darbesi ise ülkemizin zorlu ve yanlış bir yola soktu. İşte tam olarak bu yolu ve yolcuları ele aldım. Bu darbenin etkilemediği hane ülkemizde yok gibidir ve travmaları günümüz siyasetinde, karşılıklı empatisini iyice yitiren toplumsal sınıflarda kendini gösteriyor. Bu dönemin bir ailenin çözülmesini, kuşaklar ve fertler arası iletişimsizliği ve kopuşu nasıl tetiklediğini anlatmak istedim. Bazen “benim suçum” veya “ailemin suçu” diyerek yüreğimizde kurduğumuz kör-sağır mahkemelerin aslında doğru kararlar almadığını, hiçbir insanın küresel politikanın kanlı tırnaklarından kendini kurtaramayacağını, fakat ancak kişisel aydınlanma yolculuğu ile bireyin bu döngüden kendini kurtarabileceğini tartıştım.

+ Ozan'ın babası Hikmet Bey'in tutuklanmasıyla başlayan 'duygusal belirsizlik' ve 'duygusal felç' durumu, günümüz okuyucusu için ne gibi mesajlar taşıyor?

- Geçmiş, şimdi ve gelecek, dil eğitimi derslerinde öğretmenin tahtaya çizdiği lineer, birbirinden uzak alanlarda durmuyor. Çoğu insanın çocukluğundan ve gençliğinden çeşitli travmaları vardır. Bu travmalar doğal olarak duygusal felçliğe ve belirsizliğe yol açar. Tam bu noktada kişi bir tercihte bulunabilir: ben bunlara sırtımı dönüp önüme mi bakacağım yoksa bu travmalarımın özneleriyle ve nesneleriyle hesaplaşacak mıyım? Bu tür problemlere sırtını dönen insanlar geçmişi sildiğini, tüm duygusal yatırımını geleceğe yaptığını düşünür. Oysa geçmişe sırtını dönmek ve tüm kartlarını geleceğe oynamak bir tür Godot’u bekleme oyununa dönüşebilir ve kişiyi asıl var olması gereken noktadan, şimdiden uzaklaştırır. Ne çok insan zengin olma düşü kuruyor! Evlenerek mutluluğa kavuşacağını, gelişmiş bir ülkeye taşınarak huzuru bulacağını, hayal ettiği o arabayı alarak kendini tamamlayacağını sanıyor. Oysa bunlar çoğunlukla gerçekleşmiyor veya gerçekleşse bile o arabanın sağladığı dopamin atağı birkaç aya geçiyor, memleketten ayrılınca huzur hep beraberinde gelmiyor… Bunların bir sebebi olarak duygusal felçlik durumunu görüyorum. Ne geçmişe saplanmak çözüm ne de geleceğe; önemli olan geçmişi de geleceği de geniş ve ferah bir şimdide yaşayabilmek. İşte tam olarak bu sebeple insanın travmalarını çözümlemesi gerekir.