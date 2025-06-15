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"Babalar Günü İptal!": Ayşe Özyılmazel Ters Köşe Yaparak Babasız Kızlara Güçlü Mesaj Verdi

"Babalar Günü İptal!": Ayşe Özyılmazel Ters Köşe Yaparak Babasız Kızlara Güçlü Mesaj Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.06.2025 - 15:49

Bugün Babalar Günü… Sosyal medya yine ailece çekilen fotoğraflar, duygusal mesajlar ve nostaljiyle dolu paylaşımlarla dolup taştı. Kimi ölen babasını andı, kimi ise sımsıkı sarıldığı babasına bir kez daha teşekkür etti. Ancak bu duygusal atmosferde dikkat çeken bir paylaşım da Ayşe Özyılmazel’den geldi. Ünlü isim “Babalar Günü iptal!” diyerek, babasız büyüyen kadınlara ithafen güçlü ve içten bir yazı kaleme aldı.

“Bugün kendimizi kutluyoruz kızlar” diyen Özyılmazel’in yazısı okuyanı derinden sarstı. 

İşte o satırlar...

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Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, duygusal paylaşımların ve hatıraların günü olur…

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, duygusal paylaşımların ve hatıraların günü olur…

Takvim yaprakları Babalar Günü’nü gösterdiğinde, sosyal medyada sevgi dolu kareler, eskiye uzanan anılar ve “iyi ki varsın baba” mesajları havada uçuşur. Ancak bu özel günde herkesin kalbi aynı duygularla dolmaz. Kimileri için o masa hep eksik kalır. 

Ayşe Özyılmazel de işte tam bu noktada, duygusal ama aynı zamanda dimdik bir duruş sergileyerek kendi gibi babasız büyüyen kız çocuklarına bir yazı ithaf etti.

Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Babalar Günü iptal” diyerek dikkat çeken Özyılmazel, yazısında “Bugün kendiniz tebrik ediyor, alkışlıyor, kucaklıyoruz #babasızkızlar 🩷🫂 Kökümüz de, aidiyetimiz de, güvenimiz de biziz aslında. Bizi kutluyorum🎈” ifadeleriyle seslendi.

Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Babalar Günü iptal” diyerek dikkat çeken Özyılmazel, yazısında “Bugün kendiniz tebrik ediyor, alkışlıyor, kucaklıyoruz #babasızkızlar 🩷🫂 Kökümüz de, aidiyetimiz de, güvenimiz de biziz aslında. Bizi kutluyorum🎈” ifadeleriyle seslendi.

Ardından da içimizi acıtan ama bir o kadar güç veren şu sözleri sıraladı:

“Artık konuya daha çok şöyle bir giriş yapmayı tercih ediyorum. Hayatta herkes her yönden şanslı değil. Bizimkisi de böyle bir goldü yani. Bir kız çocuğu için daha maçın ilk dakikasında doksana yenmiş goldü babasızlık. Hadi sıkıysa şimdi kazan maçı. Bence kazandık ve tam da bugün bunu kutlamalıyız.

"Çünkü kendini daima yetersiz, eksik ya da fazlalık hissetmekle mücadele eden içimizdeki kız çocuklarını mecburen ellerimizle büyüttük. Bravo bize! "

"Çünkü kendini daima yetersiz, eksik ya da fazlalık hissetmekle mücadele eden içimizdeki kız çocuklarını mecburen ellerimizle büyüttük. Bravo bize! "

'Kızım, biz boyumuza, kilomuza bakmadan, yapamazsın, beceremezsin sesleri arasında acayip dünyalar kurduk. Arkadaşlar, seçilmiş aileler, işler, evler, yuvalar, kırık döküldü bir yanımız ama teslim olmadık yani. Takdir etmek düzenin işine gelmedi ama mücadelenin kitabını yazdık.

Cephanesiz, kumandansız savaşlara girdik gözümüz kara. El yordamıyla çözdük dünyanın şifrelerini. Korktuk, ağladık, gücendik falan ama doktorunu da bulduk, ilacını da. Tabi ya, kaygan zeminlerde ayağımıza sağlam basmayı, her defasında yeniden başlamayı, sırtımızı kendimize yaslamayı öyle ya da böyle öğrendik. Bakın bu çok kıymetli. Yandık bazen sahte limanlara, oturduk altına köksüz ağaçların, yaptık bu hataları ama döndük de zararın orasından burasından hata da bizim var mı!'

"Tamam, kabul. Babamızın mini, iri, silik, renkli fotoğraflarından kendimize olur olmaz adamlar seçip büyük patladık"

"Tamam, kabul. Babamızın mini, iri, silik, renkli fotoğraflarından kendimize olur olmaz adamlar seçip büyük patladık"

'Dersimizi geç doğalmış olabiliriz. Ama yine de beklenmeyeni yaptık. Meseleye uyanıp, gülümsememize takınıp, işimize, gücümüze baktık. Tamam, saçmalamaksa dibine kadardı. O öyle derin bir görülme, onaylanma ve sevelime ihtiyacıydı ki, tutmayan sözleri anlayamayan, bir güzel anı için onlarca sıkıntıyı çekmeye razı olan o kızın kayboluş değerini aradık yıllarca. Kolay mı?

Suçlulukla el ele doğmuşuz gibiydi. Her şeyin bizim suçumuz olmadığını, bazen insanların sadece zayıf, beceriksiz, merhametsiz ya da zalim olabildiğini anladık. Yani suçu kendimizde aramamaya da becerdik, hafifledik. Aynı tuzaklara düşe kalka araya sora bir yol tutturduk kendimize.'

"Gözlem bizde, kime olduğunu bilmediğim içinden gitmeyen o özlemle yaşamayı sevmek bizde."

"Gözlem bizde, kime olduğunu bilmediğim içinden gitmeyen o özlemle yaşamayı sevmek bizde."

'Bir miktar arıza bizde, çokça aşk da bizde, empati de. Kenan'ın dediği gibi, festival gibiyiz işte. Bir bakışla, bir yazıyla, bir şarkıda, göz göze gelerek, bazen tanımadan bile olsa, gülümsedik birbirimize, anladık, anlaştık. Güven ve ailet hissimizi çalan en temel şeydi babasızlık. Ama biz o eksik duyguları da sonunda kendi kendimize tamamladık. Çünkü kadın babası bile olsa, bir erkekle tamamlanması gerekmeyecek kadar mükemmeldi. Affetmenin her zaman lüzumlu olmadığını, sınırları çizip duyguları nötrleyip devam etmenin işin sırrı olduğunu da anladık.'

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"Babalı ya da babasız."

"Babalı ya da babasız."

'Kadın olmak, kadın olup sesini çıkarmak, oyunlarını bozmak, gerektiğinde yaygara koparmak, paranı kazanmak, idare etmemek, manipülasyonlara gelmemek, ben böyle istiyorum ya da bu bana uymaz demek, kapıyı çarpıp çıkmak, şöyle dolu dolu s*ktiri çekmek kolay değil. Yani artık bize kolay doğumlara değil. Fırtına içindeki dağlara yaslamayı öğrenmiş tüm kız kardeşlerime selam olsun. Bugün sizin gününüz. Kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. O iş daima bizde!.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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