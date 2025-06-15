"Babalar Günü İptal!": Ayşe Özyılmazel Ters Köşe Yaparak Babasız Kızlara Güçlü Mesaj Verdi

Takvim yaprakları Babalar Günü’nü gösterdiğinde, sosyal medyada sevgi dolu kareler, eskiye uzanan anılar ve “iyi ki varsın baba” mesajları havada uçuşur. Ancak bu özel günde herkesin kalbi aynı duygularla dolmaz. Kimileri için o masa hep eksik kalır.

Ayşe Özyılmazel de işte tam bu noktada, duygusal ama aynı zamanda dimdik bir duruş sergileyerek kendi gibi babasız büyüyen kız çocuklarına bir yazı ithaf etti.