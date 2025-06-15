"Babalar Günü İptal!": Ayşe Özyılmazel Ters Köşe Yaparak Babasız Kızlara Güçlü Mesaj Verdi
Bugün Babalar Günü… Sosyal medya yine ailece çekilen fotoğraflar, duygusal mesajlar ve nostaljiyle dolu paylaşımlarla dolup taştı. Kimi ölen babasını andı, kimi ise sımsıkı sarıldığı babasına bir kez daha teşekkür etti. Ancak bu duygusal atmosferde dikkat çeken bir paylaşım da Ayşe Özyılmazel’den geldi. Ünlü isim “Babalar Günü iptal!” diyerek, babasız büyüyen kadınlara ithafen güçlü ve içten bir yazı kaleme aldı.
“Bugün kendimizi kutluyoruz kızlar” diyen Özyılmazel’in yazısı okuyanı derinden sarstı.
İşte o satırlar...
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Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, duygusal paylaşımların ve hatıraların günü olur…
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Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Babalar Günü iptal” diyerek dikkat çeken Özyılmazel, yazısında “Bugün kendiniz tebrik ediyor, alkışlıyor, kucaklıyoruz #babasızkızlar 🫂 Kökümüz de, aidiyetimiz de, güvenimiz de biziz aslında. Bizi kutluyorum🎈” ifadeleriyle seslendi.
"Çünkü kendini daima yetersiz, eksik ya da fazlalık hissetmekle mücadele eden içimizdeki kız çocuklarını mecburen ellerimizle büyüttük. Bravo bize! "
"Tamam, kabul. Babamızın mini, iri, silik, renkli fotoğraflarından kendimize olur olmaz adamlar seçip büyük patladık"
"Gözlem bizde, kime olduğunu bilmediğim içinden gitmeyen o özlemle yaşamayı sevmek bizde."
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"Babalı ya da babasız."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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