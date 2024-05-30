Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin Banka Borçlarını Kapatma Planı!

Aziz Yıldırım, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye ait Ataşehir'deki Ülker Arena'nın yanında bulunan arazinin ve Kayışdağı'ndaki koleje ait boş arazinin değerlendirileceğini aktardı. 'Oraya Emlak Konut'la birlikte inşaat yapılacak' diyen Yıldırım, bu arazilerinde değerinin yaklaşık 60-70 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Yıldırım, 'Bu ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız. Ve kapatmak şart.' dedi.

Yıldırım, başkan olması halinde yıllık 250 milyon dolar gelir vaat ettiğini söyledi.