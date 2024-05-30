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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin Banka Borçlarını Kapatma Planı!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin Banka Borçlarını Kapatma Planı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 18:41

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, bankalara olan borçları kapatmak için iki ayrı araziyi değerlendireceklerini belirtti ve yıllık 250 milyon dolar gelir vaat etti.

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Aziz Yıldırım, Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışında projelerini gazetecilere anlattı.

Aziz Yıldırım, Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışında projelerini gazetecilere anlattı.

Ekonomim'in aktardığına göre, Yıldırım, Fenerbahçe'nin en önemli sorunlarından birinin bankalara olan borçları olduğuna değinirken, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan finans dünyasının önemli isimlerinden Murat Salar'ın da yanında bulunduğu toplantıda, maddi konulara da öncelik verildi.

"Bu ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız."

"Bu ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız."

Aziz Yıldırım, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye ait Ataşehir'deki Ülker Arena'nın yanında bulunan arazinin ve Kayışdağı'ndaki koleje ait boş arazinin değerlendirileceğini aktardı. 'Oraya Emlak Konut'la birlikte inşaat yapılacak' diyen Yıldırım, bu arazilerinde değerinin yaklaşık 60-70 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Yıldırım, 'Bu ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız. Ve kapatmak şart.' dedi. 

Yıldırım, başkan olması halinde yıllık 250 milyon dolar gelir vaat ettiğini söyledi.

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Mr Raven

Insallah

Emre Eryiğit

yiyin birbirinizi itlev

Erol Kayar

Aziz Yıldırım seçilirse Ali Koç seçilmeyecek, başka vaade gerek yok