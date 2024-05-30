Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin Banka Borçlarını Kapatma Planı!
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin Banka Borçlarını Kapatma Planı!
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, bankalara olan borçları kapatmak için iki ayrı araziyi değerlendireceklerini belirtti ve yıllık 250 milyon dolar gelir vaat etti.
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Aziz Yıldırım, Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışında projelerini gazetecilere anlattı.
"Bu ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız."
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Insallah
yiyin birbirinizi itlev
Aziz Yıldırım seçilirse Ali Koç seçilmeyecek, başka vaade gerek yok