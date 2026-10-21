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Azerbaycan 31 Türk Vatandaşının Ülkeye Girişini Yasakladı: Listede Ahmet Çakar ve Fatih Erbakan da Var!

Azerbaycan 31 Türk Vatandaşının Ülkeye Girişini Yasakladı: Listede Ahmet Çakar ve Fatih Erbakan da Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 13:18 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 13:26
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 Türkiye vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı. 21 Ekim 2026'da 406/26 sayılı açıklamayla duyurulan kararın gerekçesi, kişilerin sosyal medya ve internet sitelerindeki paylaşımları olarak gösterildi.

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Bakü, 31 kişiyi "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakü, 31 kişiyi "istenmeyen kişi" ilan etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın 21 Ekim 2026 tarihli ve 406/26 sayılı açıklamasına göre 31 Türkiye vatandaşı, Azerbaycan mevzuatı uyarınca 'istenmeyen kişi' ilan edildi ve ülkeye girişleri yasaklandı. 

Bakanlık, gerekçe olarak adı geçen kişilerin sosyal medya ve internet platformlarındaki ifadelerini gösterdi. Açıklamada bu ifadelerin Azerbaycan'ın egemenliğini, millî güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef aldığı, iktidarın zorla değiştirilmesine çağrı içerdiği ve dinî radikalizm zemininde şiddet ile nefreti körüklediği ileri sürüldü.

Listedeki en tanınmış siyasi isim Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan.

Listedeki en tanınmış siyasi isim Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan.

Fatih Erbakan, listede en üst düzey siyasi unvana sahip isim. Aynı listede HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu Sait Seyitoğlu ve Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş da yer alıyor.

Siyasetçi kimliğiyle öne çıkan diğer isimler arasında ekonomist ve siyasetçi Aydın Binboğa ile 2020-2025 yılları arasında AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Muharrem Çavuş bulunuyor.

Listedeki sürpriz isimlerden biri spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar.

Listedeki sürpriz isimlerden biri spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar.

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Ahmet Çakar, listeye giren 31 isim arasında spor dünyasından tek temsilci olarak dikkat çekiyor.

Medya cephesi ise kalabalık: TVNET ve Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, yazar ve gazeteci Yusuf Kaplan, Akit TV program sunucuları Murat Şahin, İrfan Kaya Ülger ve Fatin Dağıstanlı, TV8 ve Acunmedya çalışanı Akın Duru, İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi Ahmet Barış İyison ile Finansopia Medya sahibi gazeteci Okan Aytaş da yasaklananlar arasında.

İşte listenin tamamı:

İşte listenin tamamı:

1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi

2. Cem Özyurt – Blog yazarı

3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı

4. Dursun Eker Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri

5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar

6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi

7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist

8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim

9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar

10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog

11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)

12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı

14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi

15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi

16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu

17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı

18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi

19. Mert Armağan – Gazeteci

20. Yaşar Yavuz – Gazeteci

21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar

22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci

23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi

24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi

25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı

26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı

27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu

28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu

29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu

30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı

31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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