Azerbaycan 31 Türk Vatandaşının Ülkeye Girişini Yasakladı: Listede Ahmet Çakar ve Fatih Erbakan da Var!
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 Türkiye vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı. 21 Ekim 2026'da 406/26 sayılı açıklamayla duyurulan kararın gerekçesi, kişilerin sosyal medya ve internet sitelerindeki paylaşımları olarak gösterildi.
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Bakü, 31 kişiyi "istenmeyen kişi" ilan etti.
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Listedeki en tanınmış siyasi isim Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan.
Listedeki sürpriz isimlerden biri spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar.
İşte listenin tamamı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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