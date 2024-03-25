Ayrılık Süreci Nasıl Yönetilmeli? Depresyona Girmemeniz İçin 10 Tavsiye
Ayrılık Süreci Nasıl Yönetilmeli? Depresyona Girmemeniz İçin 10 Tavsiye
Ayrılık süreci oldukça zorlayıcı olabilir ve duygusal olarak zorlayıcı bir dönem yaşanabilir.
İşte depresyona girmemek için ayrılık sürecini yönetmeye yardımcı olabilecek 10 tavsiye. 👇
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1. Duygularınızı kabul edin.
2. Destek sistemini kullanın. 😉
3. Zamanla başa çıkın.
4. Günlük rutini sürdürün.
5. Duygularınızı ifade edin.
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6. Fiziksel aktiviteleri ihmal etmeyin.
7. Tekrar bağlanma sürecine hazırlanın.
8. Olumsuz düşüncelere karşı mücadele edin.
9. Yeni ilgi alanları edinin.
10. Profesyonel yardım alın.
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